Preocupación por el estado de salud de Cilenis Marulanda, mamá de Luis Díaz

Desde la semana pasada, el nombre de Luis Díaz ha generado preocupación y no precisamente por el desempeño deportivo del futbolista guajiro, sino porque el ELN secuestró a sus padres. Pasado el tiempo, la señora Cilenis Marulanda quedó en libertad, pero no pasó lo mismo con el señor Luis Manuel Díaz, quien sigue en cautiverio por parte del grupo delincuencial.

Asimismo, el futbolista colombiano se pronunció en redes sociales donde dio cuenta de la preocupación que tiene por el hecho de que su papá no ha sido liberado, algo que ni él ni nadie debería estar viviendo.

A raíz de toda esta situación que tiene en vilo a Colombia, entre las mayoritariamente afectadas se encuentra la señora Cilenis, pues no solo estuvo en peligro, sino que espera que su esposo vuelva sano y salvo al lado de ella. Lo peor de todo es que, entre lo más actual, a pesar de estar en cese al fuego, el ELN anunció paro armado por 72 horas en la región del Alto Baudó, Chocó.

Mientras sigue la incertidumbre del paradero y el estado en el que se encuentra el papá de Lucho, se dio a conocer que Cilenis Marulanda no la está pasando bien porque su estado de salud no sería estable, inclusive, se encuentra bajo atención constante.

Adicionalmente, la mujer que le dio la vida al reconocido futbolista guajiro no ha vuelto a hacer apariciones en público, hasta el punto en el que se prevé quebrantos de salud.

No está de más decir que en el comunicado que Lucho Díaz compartió en su perfil de Instagram, se lee textualmente que su familia, iniciando por su mamá, está desesperada y que este sentimiento solo tendrá una solución hasta el día en el que vuelvan a tener cara a cara al señor Luis Manuel Díaz.

SEMANA llegó hasta Barrancas, en La Guajira, donde se pudo documentar a la señora Marulanda quebrada en llanto. “Que me lo liberen ya, que nosotros queremos tenerlo en nuestro hogar” , manifestó la mamá de Lucho Díaz, antes de desplomarse por la preocupación y el desespero.

“Que me lo liberen ya, que nosotros queremos tenerlo en nuestro hogar”: Cilenis Marulanda. | Foto: AFP

Por su parte, Gabi Díaz, tío del jugador del Liverpool, expresó: “Le pedimos a quien lo tenga, sea el que sea el ELN, el grupo que lo tenga, que nos lo hagan llegar (a Luis Manuel Díaz). Es lo único que nosotros les pedimos... No veo la necesidad de que nos tengan que frustrar de una manera que no la merecemos, mi hermano se merece estar aquí y vivir todo lo que ha vivido con su hijo... Lo único que teníamos, hasta el momento, era felicidad y no la están cortando”.