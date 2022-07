Presidente Iván Duque: así reaccionó al encuentro entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro, ¿qué dijo?

El saliente presidente Iván Duque habló en exclusiva con SEMANA, que le preguntó lo que opinaba sobre la reunión que tuvieron Álvaro Uribe y Gustavo Petro hace unos días en la ciudad en Bogotá.

“Positiva, me parece positiva. En democracia no podemos llamarnos enemigos. Podemos ser contradictores, opositores, pero no enemigos y me parece bien que se abra un espacio de conversación, es sano. Para el país no es bueno el unanimismo. Pero para el país tampoco es bueno el odio y la polarización”, dijo el mandatario colombiano.

También hizo énfasis en la oposición que él recibió cuando ganó las elecciones de 2018 y le hizo un llamado al presidente electo. “Antes de dar mi discurso de victoria, ya me habían anunciado, no solamente oposición, sino que me habían anunciado que estarían en las calles durante todo mi gobierno, evitando el desarrollo de mi gobierno, incluso se cuestionaban si mi gobierno terminaría. Yo creo que esta es una oportunidad de demostrar que en democracia no se paga con la misma moneda, que en democracia se paga, que en democracia se pueden mantener las diferencias y que la diferencias, mientras sean sanas y republicanas, son positivas”, aseguró Duque.

La oposición no puede ser cerrera. La oposición tiene que ser el ejercicio de lo que no conviene, poderlo discutir y sugerir modificaciones y lo que conviene tener la capacidad de respaldarlo. A veces a nosotros los colombianos la memoria institucional parece que la dejamos de lado. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo nuestro se llamó Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad y tuvo un gran respaldo de todas la fuerzas políticas, y lanzamos también inclusive iniciativas legislativas que tuvo apoyo de la oposición. Tener la capacidad de invitar a que se construyan acuerdos me parece bien, pero me parece que hay que tener cuidado con el unanimismo, porque es tan peligroso como la polarización”, dijo el presidente Duque.

Así fue a reunión de Gustavo Petro y Álvaro Uribe

El encuentro se dio en la oficina del abogado Héctor Carvajal, ubicada en el norte de Bogotá. Por el lado de Álvaro Uribe, los acompañantes fueron los senadores Alirio Barrera y Ciro Ramírez, el representante Fernando Espinal y Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático. Tal como lo informó en el trino en el que aceptó la invitación, el expresidente fue en representación de su partido.

Petro llevó a Alfonso Prada, jefe de debate en campaña, y al senador Alexander López Maya. Una figura conciliadora y un representante del Polo Democrático, partido afín al petrismo puro dentro del Pacto Histórico. Después de casi una hora de conversación, se conocieron las primeras imágenes del encuentro. Según el registro, se percibió una conversación cordial entre los líderes políticos, mutuos contradictores durante varios años. Incluso, se alcanzaron a ver algunas caras sonrientes en varias de las tomas.

Héctor Carvajal, abogado que puso a disposición su oficina para este encuentro, es conocido como el delegado de Petro en la defensa de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, en medio de su suspensión. Esta oficina se encuentra ubicada en el edificio Ingeniarco Plaza, en un exclusivo sector de la capital del país.

A eso de la 1:30 p. m. terminó la reunión entre Petro y Uribe, siendo considerado un encuentro histórico entre dos visiones opuestas de país. Muchos lo consideran como el inicio de la propuesta de cambio del presidente electo. Este esfuerzo es parte del llamado acuerdo nacional, propuesta de Petro para lograr un consenso intersectorial. Según el mismo presidente electo y Armando Benedetti, su mano derecha en campaña, este proyecto debía comenzar con una conversación con Uribe.