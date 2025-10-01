Procurador advierte las consecuencias que podría traer la expulsión de diplomáticos israelíes en Colombia

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, fue uno de los primeros altos funcionarios en pronunciarse, después de que el presidente Gustavo Petro ordenó expulsar a toda la delegación diplomática de Israel en Colombia.

En medio del encuentro de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, el procurador General de la Nación hizo un llamado para “la armonía de las relaciones internacionales”, advirtiendo el coletazo que podrían sentir distintos sectores por la decisión del Presidente de Colombia.

“Lo mejor es que haya armonía en las relaciones internacionales, especialmente cuando involucra empresariado, comercio, inversión pública - privada, suministro de bienes que nosotros no producimos. Hay que entendernos”, dijo Eljach.

Aunque su pronunciamiento estaba enfocado en mantener las buenas relaciones internacionales, también precisó que “hay que respetar las decisiones del presidente, porque él es la máxima autoridad administrativa y el que lleva adelante las relaciones internacionales. Lo que el presidente decida en esa medida”.