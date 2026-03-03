Procuraduría abre investigación contra funcionarios de la UNP capturados con 145 millones de pesos en La Guajira

Dos personas fueron capturadas en flagrancia cuando se movilizaban en un vehículo particular por vías del departamento de La Guajira. En su poder tenían 145 millones de pesos y material electoral. Uno resultó ser el escolta del secretario de la Cámara de Representantes, José Luis Lacouture. La Procuraduría abrió formalmente la investigación.

Los capturados fueron identificados como Luis Alfredo Acuña, contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y Rodrigo Antonio Brujes, a quienes la Fiscalía les imputará el delito de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento.

La Policía capturó al escolta del secretario de la cámara de representantes, José Luis Lacouture. Foto: Suministrada (API)

Se trata de un tipo penal bastante particular y que muy ocasionalmente se imputa a un procesado que tiene en su poder una millonaria suma de dinero en efectivo sin justificación. En otras oportunidades y en otras jornadas de votación, donde sorprenden a personas con sumas millonarias de efectivo, les imputan lavado de activos; en este caso no ocurrió lo mismo.

En el marco de las diligencias preliminares que adelantará la Fiscalía en el proceso de judicialización de las dos personas capturadas, la Procuraduría advirtió que se abrió una investigación formal para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios de la unidad nacional de protección que resultarían comprometidos en este caso.

“Ordenar apertura de indagación previa contra funcionarios, por determinar de la unidad nacional de protección y de la Secretaría General de la Cámara de Representantes, conforme a lo establecido en la parte motiva de este proveído”, señaló el ministerio público.

En el vehículo, además de los ocupantes, se encontraba el dinero en efectivo repartido en varios sobres de manila en los que, con nombre propio, aparecían con destinatarios. También los policías que participaban del puesto de control encontraron en el vehículo material electoral de campaña para un candidato al Senado por el partido Conservador.

El listado de destinatarios es así: Debora Barros, Beba Ramírez, Kevin Cantillo, Rosa Pacheco, Edwin Solano, Cristian Bermúdez, Ghandy R. Cada nombre estaba en los sobres y con una suma de efectivo, además del material electoral.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía defina cuál será el delito a imputar y las solicitudes que harán ante el juez de control de garantías, con el propósito de fijar si se requiere o no de una solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad o, como advierten algunos expertos penalistas, si no resulta necesaria.