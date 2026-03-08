Nación

Procuraduría recibió más de 1.400 quejas relacionadas con las elecciones de este 8 de marzo

El jefe del Ministerio público, Gregorio Eljach, resaltó que la jornada electoral de este domingo fue un éxito

Redacción Nación
8 de marzo de 2026, 6:45 p. m.
La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Gregorio Eljach, entregó balance de las elecciones legislativas.
La Procuraduría General de la Nación informó que durante la jornada electoral de este domingo, 8 de marzo, se recibieron más de 1.465 quejas relacionadas con las elecciones legislativas y consultas interpartidistas. De este total, 45 se realizaron por parte de colombianos residentes en el exterior.

El Ministerio Público explicó que el sistema para la radicación de las quejas no presentó ningún tipo de inconveniente a lo largo del día, permitiendo a ciudadanos y agentes de la entidad enviar sus respectivas denuncias en todos los canales dispuestos para la jornada.

La Procuraduría procesó y atendió en un alto porcentaje de los reportes presentados y los restantes pasarán al respectivo operador disciplinario, para darles atención prioritaria y urgente.

El procurador Gregorio Eljach resaltó que la jornada electoral de este domingo fue un éxito, porque los colombianos acudieron masivamente a votar, y se logró “avanzar para que sean unas elecciones libres, transparentes y seguras”.

Señaló que la ciudadanía se comportó bien, “no hubo mayores tropiezos y el desarrollo de la gestión logística estuvo adecuado, salvo 2 o 3 puntos de 14.000 que no pudieron llegar a tiempo por problemas de invierno o carretera”.

Sobre el funcionamiento del Centro de Comunicaciones y Logística del Ministerio Público, reportó más de 1.400 quejas relacionadas con presuntas posibles irregularidades en todo el país, así como de, al menos, 10.329 jurados que no asistieron a los puestos asignados.

“El resultado es satisfactorio, es bastante alentador lo que se ha logrado con este modelo” y va a continuar para prepararnos de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo en el país, dijo Eljach.

