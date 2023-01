“Prohibir los toros se ha convertido en un negocio”: Bolívar, torero colombiano, arremete contra animalistas

SEMANA:¿Cuántos años de carrera?

L.B.: Pues no quisiera contarlos porque me sentiría viejo, pero ya son 19 años de matador de toros, más de veintitantos años de carrera y muy contento. He disfrutado la miel de mi profesión y todas las dificultades, los triunfos y aprendí de todo, eso a fin de cuentas es lo importante. La afición, el amor por la tauromaquia y crecer me mantienen vivo en estos momentos

SEMANA: Se lo preguntó porque la afición taurina ha visto un Luis Bolívar maduro, muy torero, con ganas de que sea el colombiano que represente la tauromaquia en todo el mundo…

L.B.: No me echo esas mochilas encima porque realmente son innecesarias, sé que si la afición mantiene el amor y hace crecer mi tauromaquia, eso conlleva que el aficionado que paga un tiquete se sienta correspondido y se sienta identificado en ese concepto, eso me parece fantástico. Cuando me pongo delante del toro, es porque lo siento en lo más profundo de mi ser y en mi alma, poder sentir esas investidas, relentizar ese animal genera muchas coas. Me despojé un poco de todas esas cargas que de muchacho tenía cuando Cesar Rincón ya se estaba yendo porque decían que era el sucesor de César y eso no me dejaba fluir en mi tauromaquia, tenía unas cargas que no me correspondían y no las sabía manejar. Ahora creo que soy un poco más libre y eso ayuda a que también sea mucho mejor con el vestido y toreando.

Plaza de toros de Manizales. Primera Corrida. Temporada Taurina 2023. - Foto: Cormanizales

SEMANA: En Colombia se quiere prohibir la tauromaquia y hay quienes aseguran que los toreros son asesinos, pero uno ve, por ejemplo, que a quienes firmaron el acuerdo de paz y están en el Congreso hay que decirles honorables senadores. ¿Qué opina sobre eso?

L.B.: Soy sincero y siento vergüenza completamente por mi país, por los dirigentes y por la forma en que cada vez se vuelve mucho más corrupto de lo que es. No han sido capaces de generar educación para que el pueblo, por lo menos, tenga libertad. Los corruptos son ellos, los ladrones son ellos, los asesinos son ellos y los propios animalistas también tienen muchos intereses.

A mí no me pueden venir a echar el cuento de que realmente están pensando en el animal, porque, pues sé de dónde vienen los dineros que les subvencionan las grandes empresas europeas que destinan cantidades de dinero a las fundaciones animalistas. Ese es su trabajo, viven de eso y no es por el amor a los animales. Ahora, tampoco lideran la defensa de los niños por lo que pasó con Marco Pérez porque en Colombia ves niños pidiendo en los semáforos o en las mismas ferias de las distintas ciudades. En la Feria de Cali se ven niños en espectáculos, los ves bailando a altas horas de la noche y entreteniendo borrachos entonces es extremadamente vergonzoso. La política es un negocio, es lo más bajo que puedo conocer porque no sé cómo hacen los que se dedican a ese negocio de la política porque mienten todo el día y por la noche son capaces de decirles a sus hijos o a sus familias que los aman y la verdad que saca a la luz todos los valores negativos de un ser humano.

SEMANA: Usted tocó el tema de Marco Pérez, un joven que vino a Colombia con permiso de sus padres y autorización para torear. Él eligió ser torero, y vimos al Estado bastante preocupado por él, pero no se que hagan lo mismo por los niños que piden dinero en los semáforos, que son golpeados y maltratados.

L.B.: Y pasan hambre, podemos buscar cantidades de cosas que desafortunadamente pasan en la infancia colombiana. En países civilizados se invierte en educación y cultura. Jóvenes de 14 15 años ya están aprendiendo oficios que pueden sacar adelante a sus familias, a ellos mismos y generar empleo. Por eso, los animalistas y los antitaurinos no están pensando en la biodiversidad, solo en sus negocios. Colombia tiene una sociedad violenta y están preocupados por las corridas de toros, hay niños aguantando hambre y se preocupan por un niño como Marco que decidió ser torero, se matan en las calles del país y no pasa nada. El problema es que el tema del supuesto animalismo da votos.

Así se vivió la segunda corrida de toros de Manizales. - Foto: Bryan Santiago Grisales Chica - Cormanizales

SEMANA: Quienes están en contra de las corridas dicen que quienes van a toros son violentos, se vuelven asesinos y que si entran niños a las plazas de toros se vuelven violentos. Sin embargo, no hablan de los partidos de fútbol, conciertos y otros espectáculos ¿Esos argumentos son ciertos?

L.B.: Yo creo que jamás he llegado a ver una discordia en una plaza de toros, al revés, la platea cuando hay uno que genera discordia lo sacan, en el resto de espectáculos, pues se ven problemas aunque esos sectores no se meten con los toros.

Es real que se matan por unos colores, la diversidad y otros asuntos y allí no pasa nada. Querer prohibir los toros se ha convertido en un negocio, no es de valores. Si fuera así yo sería el primero en decir que estoy en el lugar equivocado, pero no porque este es un país extremadamente revoltoso, inculto, un país en el que no hemos reaccionado para que los gobernantes vean e inviertan en nuestro pueblo. Un pueblo sin educación nunca tendrá libertad y eso es lo que está pasando porque nos están llevando a no tener libertad en absolutamente nada, quieren decirnos si podemos respirar o no. Es triste porque hoy atacan mi sector, mañana atacarán otro y se está viendo completamente la gestión de cómo van procediendo y cómo van ejecutando. Lo que realmente me preocupa es que nuestro pueblo, nuestro país es extremadamente rico en todos los aspectos para generar educación, economía y que seamos un país realmente productivo, pero sobre eso nadie se preocupa.

SEMANA: ¿Le entiendo que tiene temor de que Colombia se convierta en un Estado prohibicionista?

L.B.: Claro, creo que ya arrasaron los que nos colonizaron y eso no puede repetirse. Hay que respetar los valores fundamentales de la vida, la diferencia, respetar lo que el otro piensa. El tema antitaurino liderado por Juan Carlos Losada, Andrea Padilla y Esmeralda Hernández es incoherente porque dicen defender que no conocen, nunca han ido a una ganadería, menos han alimentado un toro de lidia. Dicen defender algo que desconocen por completo. Desconocen todo el mundo del toro, cómo vive, cómo se cría, lo que genera la fiesta, la biodiversidad, pero repito el tema de ellos es un negocio. Tenemos grandes enemigos, pero vamos a luchar por el toro.

Andrea Padilla Villarraga Representante a la Camara Alianza Verde Congresista 2022 / 2026 Bogota julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: El presidente Gustavo Petro pidió en diciembre a los alcaldes del país que no hicieran corridas de toros argumentando maltrato animal. ¿Tendría algo que decirle al presidente de Colombia?

L.B.: Yo he respetado muchísimo a Gustavo Petro porque a fin de cuentas mi forma de educación y lo que me han inculcado en casa me obliga a respetarlo como presidente. Eso no significa que se olvide su pasado guerrillero y que incluso le decían ‘el cacas’.

Le pido simplemente es a la vida que pase este suceso rápido y que, por lo menos, la justicia y el trabajo que podamos hacer nosotros nos ayude a seguir manteniendo viva la fiesta de los toros. A un personaje como Petro es difícil pedirle algo porque si no les cumple a sus votantes no hará nada por nosotros. Es desagradable su forma de hacer política, con promesas eternas y con corrupción. Es muy difícil poder tener un diálogo con una persona de estas cuando quiere seguir colonizando, yo lo único que le deseo es que pueda tener una vida tranquila y sana porque creo que va a tener que pagar muchos pecados. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir defendiendo la tauromaquia y hago un llamado a unificarnos para poder defender los que nos queda, de seguro la justicia divina nos echará una mano.

SEMANA: Dejando atrás este tema de la coyuntura que se vive en Colombia con los toros, ¿qué viene para Luis Bolívar en este año?

L.B.: Pues de todo un poco, pero la verdad que va a ser una temporada distinta porque he tomado una decisión porque mi carrera ha sido basada en ese tipo de corridas duras y la verdad que ya el año pasado dejé de ir a muchos sitios por no matar las corridas que son de dominadas duras porque creo que yo ya cumplí un ciclo en ese sector de corridas duras y la que venga, tiene que ser diferente. Entonces con esa decisión, pues estamos planeando el año y seguiremos creciendo. Gracias a Dios mi afición se ha incrementado, mientras haya una corrida de las que creo que sea donde tenga que estar, pues estaré. Vamos sin prisa pero con seguridad.

Luis Bolívar, colombo-panameño, indultó a Legendario de la ganadería Juan Bernardo Caicedo en la Plaza de Toros de Manizales. - Foto: Bryan Santiago Grisales Chica - Cormanizales

SEMANA: Viene de triunfar en Cali, ahora en Manizales ha tenido dos tardes donde cortó cuatro orejas e indultó a ‘legendario’. ¿Qué significó para usted este toro?

L.B.: La verdad que es un toro que al final sacó bravura, porque poca gente se dio cuenta de que el toro en la faena estuvo casi que con una pata partida. Además, creo que hizo tener mucho más sentido la faena hacia ese toro y demostró, que cuando no hay excusas y la bravura puede, pues un animal lo da todo. Ahora está disfrutando de la vida en el campo nuevamente.