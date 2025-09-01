Pronóstico del clima en Colombia: Ideam advierte lluvias en varias zonas durante este lunes 1 de septiembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió en su pronóstico del clima que a lo largo de este lunes, 1 de septiembre, se registrarán lluvias en varias zonas del país.

De acuerdo con el informe, se esperan precipitaciones de variada intensidad en gran parte de las regiones del Pacífico, Caribe (centro y sur), Andina y Amazonía.

Se espera que haya lluvias en varias regiones del país. | Foto: 123rf

En ese sentido, los mayores acumulados de lluvias se prevén en zonas de los departamentos de Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, sectores del mar caribe colombiano, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Vichada, Guainía, Casanare, Arauca, Boyacá, Huila, Cundinamarca, Caldas, Quindío, y Risaralda.

De igual manera, habrá lluvias de menor intensidad o lloviznas en áreas del Tolima y Atlántico.

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se cree que caerán precipitaciones de variada intensidad.

Para la ciudad de Bogotá, se espera que en la mañana haya cielo de parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, hay posibilidad de que lluvias ligeras aparezcan en el sur de la capital.

En Bogotá habrá principalmente tiempo seco, aunque el agua podría caer en algunas zonas. | Foto: Colprensa

En horas de la tarde se prevé la misma situación: nubosidad variada con predominio de tiempo seco. Sin embargo, en el informe se advierte que puede haber lluvias sectorizadas entre ligeras a moderadas, especialmente en zonas de, San Cristóbal, Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón y Santa Fe.

Además, se estima que la temperatura máxima será de 19 °C.

Finalmente, ya en las horas de la noche el Ideam espera que haya cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, aunque con probables lluvias ligeras sectorizadas en la ciudad.

Así estará el clima en otras ciudades principales