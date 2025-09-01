Suscribirse

Pronóstico del clima en Colombia: Ideam advierte lluvias en varias zonas durante este lunes 1 de septiembre

La institución entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país.

Redacción Nación
1 de septiembre de 2025, 12:04 p. m.
Lluvia
Esto es lo que se espera del clima durante esta nueva jornada. | Foto: Juan Carlos Sierra

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió en su pronóstico del clima que a lo largo de este lunes, 1 de septiembre, se registrarán lluvias en varias zonas del país.

De acuerdo con el informe, se esperan precipitaciones de variada intensidad en gran parte de las regiones del Pacífico, Caribe (centro y sur), Andina y Amazonía.

Lluvias en Colombia este puente de agosto.
Se espera que haya lluvias en varias regiones del país. | Foto: 123rf

En ese sentido, los mayores acumulados de lluvias se prevén en zonas de los departamentos de Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, sectores del mar caribe colombiano, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Vichada, Guainía, Casanare, Arauca, Boyacá, Huila, Cundinamarca, Caldas, Quindío, y Risaralda.

De igual manera, habrá lluvias de menor intensidad o lloviznas en áreas del Tolima y Atlántico.

Contexto: UNGRD entrega nuevo informe tras alerta en La Guajira, Magdalena y Atlántico por onda tropical en el Caribe

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se cree que caerán precipitaciones de variada intensidad.

Para la ciudad de Bogotá, se espera que en la mañana haya cielo de parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, hay posibilidad de que lluvias ligeras aparezcan en el sur de la capital.

Lluvias en Colombia
En Bogotá habrá principalmente tiempo seco, aunque el agua podría caer en algunas zonas. | Foto: Colprensa

En horas de la tarde se prevé la misma situación: nubosidad variada con predominio de tiempo seco. Sin embargo, en el informe se advierte que puede haber lluvias sectorizadas entre ligeras a moderadas, especialmente en zonas de, San Cristóbal, Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón y Santa Fe.

Además, se estima que la temperatura máxima será de 19 °C.

Finalmente, ya en las horas de la noche el Ideam espera que haya cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, aunque con probables lluvias ligeras sectorizadas en la ciudad.

Contexto: Graves emergencias en Soledad, Atlántico, tras fuertes vientos: autoridades atienden a los afectados

Así estará el clima en otras ciudades principales

  • Barranquilla: En el transcurso de la mañana y tarde se esperan cielo entre parcial a mayormente cubierto con lloviznas intermitentes. (T. máx.: 31 °C).
  • Cartagena: Cielo entre parcial a mayormente cubierto y lluvias ligeras a lloviznas intermitentes en las jornadas de la tarde y noche. (T. máx.: 31 °C).
  • Medellín: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en gran parte del día. No se descartan lluvias al finalizar la tarde y noche. (T. máx.: 28 °C).
  • Tunja: Cielo entre parcial y mayormente nublado, algunas lluvias ligeras a lloviznas intermitentes a lo largo de la jornada. (T. máx.: 17 °C).
  • Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con intervalos de lloviznas a lluvias ligeras intermitentes especialmente en la tarde y noche (T. máx.: 27 °C).

IdeamPronóstico del climaClima en Colombia

