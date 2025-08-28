Nación
Pronóstico del Ideam: así estará el clima en Colombia durante este jueves, 28 de agosto
La institución entregó el más reciente reporte del clima en las principales ciudades del país.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el último pronóstico de lo que será el clima en el país para este jueves, 28 de agosto.
Como ha pasado durante estas jornadas, se prevé que a lo largo del día haya abundante nubosidad en algunas zonas del territorio nacional, lo que estará acompañado de lluvias con variada intensidad y de forma generalizada.
Según el informe, las precipitaciones más significativas se darán en las regiones Pacífica, Caribe, Amazónica (suroriente), Andina y en el oriente de la Orinoquía.
Asimismo, los mayores acumulados de lluvias se esperan en los departamentos de Córdoba, Magdalena, sur de La Guajira, sur de Bolívar, Sucre, Cesar, Antioquia, Santander, Tolima, Huila, Vichada, Amazonas, Vaupés, Meta, Putumayo, Guaviare, Guainía y Caquetá.
En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo ligeramente nublado y con muchas probabilidades de lluvias con intensidad moderada.
Para Bogotá, el Ideam precisó que durante la mañana de este miércoles se estima nubosidad con predominio de tiempo seco. No obstante, habrá algunas lloviznas o lluvias ligeras intermitentes, principalmente en el oriente de la ciudad.
Ya en horas de la tarde se prevé una situación muy parecida: habrá cielo entre parcial y mayormente nublado con condiciones secas a nivel general. Sin embargo, es posible que se presenten lluvias sobre el oriente de la capital del país.
Finalmente, para la noche predominarán condiciones secas con cielo de parcial a mayormente nublado, aunque no se descarta que haya lloviznas aisladas en el oriente.
Así estará el clima en otras ciudades principales
- Barranquilla: Predominará el tiempo seco en gran parte de la jornada, con cielo parcialmente nublado; sin embargo, son posibles algunas lluvias en horas de la tarde. (T. máx.: 33 °C).
- Cartagena: Prevalecerá el cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco durante la mayor parte de la jornada, con posibles lluvias en las horas de la tarde. (T. máx.: 37 °C).
- Medellín: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco en gran parte del día; no obstante, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras esporádicas al finalizar la tarde o en la noche. (T. máx.: 29 °C).
- Tunja: Se prevé cielo mayormente nublado y posibles lloviznas intermitentes en la jornada de la tarde, especialmente en la tarde y niche. (T. máx.: 17 °C).
- Bucaramanga: Tras una mañana seca, se incrementará la nubosidad con posibles lluvias hacia el final de la tarde y noche, las cuales podrían intensificarse en la noche. (T. máx.: 28 °C).
- Cali: Predominará el tiempo mayormente seco con cielo parcialmente nublado; sin embargo, no se descartan algunas lloviznas esporádicas a lo largo del día y una intensificación de las precipitaciones hacia la noche. (T. máx.: 31 °C).