Pronóstico del Ideam: así estará el clima en Colombia durante este jueves, 28 de agosto

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el último pronóstico de lo que será el clima en el país para este jueves, 28 de agosto.

Como ha pasado durante estas jornadas, se prevé que a lo largo del día haya abundante nubosidad en algunas zonas del territorio nacional, lo que estará acompañado de lluvias con variada intensidad y de forma generalizada.

Habrá lluvias en algunas zonas del país. | Foto: Getty Images

Según el informe, las precipitaciones más significativas se darán en las regiones Pacífica, Caribe, Amazónica (suroriente), Andina y en el oriente de la Orinoquía.

Asimismo, los mayores acumulados de lluvias se esperan en los departamentos de Córdoba, Magdalena, sur de La Guajira, sur de Bolívar, Sucre, Cesar, Antioquia, Santander, Tolima, Huila, Vichada, Amazonas, Vaupés, Meta, Putumayo, Guaviare, Guainía y Caquetá.

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo ligeramente nublado y con muchas probabilidades de lluvias con intensidad moderada.

Para Bogotá, el Ideam precisó que durante la mañana de este miércoles se estima nubosidad con predominio de tiempo seco. No obstante, habrá algunas lloviznas o lluvias ligeras intermitentes, principalmente en el oriente de la ciudad.

En Bogotá predominará el tiempo seco. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Ya en horas de la tarde se prevé una situación muy parecida: habrá cielo entre parcial y mayormente nublado con condiciones secas a nivel general. Sin embargo, es posible que se presenten lluvias sobre el oriente de la capital del país.

Finalmente, para la noche predominarán condiciones secas con cielo de parcial a mayormente nublado, aunque no se descarta que haya lloviznas aisladas en el oriente.

Así estará el clima en otras ciudades principales