Nación

“Publicar fotos íntimas tuyas”: Day Vásquez denuncia que estarían ofreciendo imágenes suyas

La exnuera del presidente advierte que fotos así solo las tendría Nicolás Petro.

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 5:39 p. m.
Un día después de que la defensa de Nicolás Petro buscara, ante los jueces de control de garantías, tumbar el principio de oportunidad que tiene Day Vásquez con la Fiscalía, a las redes sociales de la exnuera del presidente de la República, Gustavo Petro, llegó una advertencia.

En mensajes privados le dicen a Day Vásquez que están ofreciendo fotos íntimas de ella para publicar en sitios web dedicados a contenido para adultos. La advertencia es clara y manifiestan que alguien cercano a ella sería el responsable de ofrecer las fotografías íntimas.

Day Vásquez tiene un principio de oportunidad con la Fiscalía, se convirtió en la principal testigo en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, y en varias audiencias de preparación al juicio en contra del exdiputado por lavado de activos, la defensa presentó imágenes en situaciones privadas, hecho que generó el repudio de las otras partes en el proceso.

La exnuera del presidente Gustavo Petro ha tenido que soportar amenazas, intimidaciones y ahora la advertencia de hacer pública su vida privada. Aparentemente, el único que tendría acceso a esas imágenes, además de ella, sería su exesposo, Nicolás Petro.

La advertencia con la supuesta publicación de fotos íntimas de Day Vásquez se convertirá en una denuncia formal en la Fiscalía para que se investigue la amenaza de publicar imágenes privadas de la exnuera del presidente Gustavo Petro. Denuncia que incluirá la advertencia de que esas imágenes solo están en poder de Nicolás Petro y ella.

“Me mandaron una información a la página principal para publicar supuestas fotos íntimas tuyas, pero pedimos las fotos y aún no las envíen, tú no me conoces, pero yo sí. Por eso te aviso, en algún momento de la vida le serviste a alguien muy querido mío” (sic), señala el mensaje que llegó a las redes sociales de Day Vásquez.

El llamado que hace Vásquez es a la Fiscalía para que atienda la urgencia de anticiparse a la publicación de esas imágenes que atentan de manera directa a su tranquilidad y ponen en riesgo su vida privada, con la amenaza que persiste por ser ella la testigo del mayor escándalo de la historia en una familia presidencial en Colombia.

