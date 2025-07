Le recordó al jefe de Estado que Calamar es petrista y le dijo que no se olvide de quienes lo apoyaron. " Que no se olvide de la gente que lo apoyó, el municipio de Calamar le votó en las tres veces en las que ha sido candidato, sorprendentemente en Calamar ha ganado las tres veces Gustavo Petro, que no se olvide de la gente que lo apoyó y que creyó en él, que vuelque sus ojos en el territorio y que realmente llegue con inversión".

“Calamar duró confinado ocho días, día y noche, donde no se podía abrir un solo negocio, confinados por parte de los grupos a margen de la ley, y hubo gente que estaba aguantando prácticamente hambre, y no se hizo absolutamente nada, nada por ello, el gobierno nacional insiste y dice que no está pasando nada en el departamento, y más que una intervención militar hoy lo que pedimos es una intervención institucional, completa, que vayan todos los ministros, que se instale un puesto de mando unificado por la vida, pero que se haga algo real y concreto en el departamento, porque esto no puede seguir así”, añadió.