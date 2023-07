¿Qué opina María Isabel? Congreso con heridas abiertas

A las 6:30 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy lunes 24 de julio en SEMANA?, pues la opinión gira en torno como el Gobierno, a través de suministro del interior de Fernando Velasco, está empeñado en exhibir lo que la que ha sido considerada por algunos sectores como estruendosa derrota con la elección del presidente al Senado a quien ya graduaron de enemigo y que no tendrían necesariamente que haber sido así.

El elegido el senador Name pertenece al Partido Verde que integra la coalición del Gobierno, no es que sea un enemigo frontal que ‘plop’ cayó de un árbol en el recinto parlamentario con la misión de tirarse todas las reformas del Gobierno, lo que pasa es que Name sí fue elegido con algunos votos de independientes y de la oposición, que lo prefirieron a él que Angélica Lozano a cuya opción, el gobierno, escasamente se sumó la noche anterior porque hasta última hora insistió en Inti Asprilla a quien en su propio partido, el verde, no apoyó.

Iván Name muestra consideración hacia el Gobierno de Gustavo Petro. “El presidente puede esperar de mí cordialidad, aprecio, respeto y garantías”, dijo. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

En cambio, Angélica Lozano recibió 11 de 13 votos de los verdes semejante desgano por la Angélica Lozano es lo que podría explicar los cuatro votos que a ella le arrebataron el triunfo. Porque en fuentes políticas se rumora que nada menos que un ministro con agenda propia fue el que más apoyó la opción de Name.

Además, recibió el voto de un senador de Benedetti, de otro senador de Carlos Romero y de otros senadores del alcalde Daniel Quintero y posiblemente el voto del propio Inti aspilla. La otra equivocación del Gobierno a través del ministro Velasco es haber iniciado un duelo de ‘vainazos’ con Name, lo señaló de haber sido elegido por partidos tradicionales, por lo que el nuevo presidente del Congreso ni corto ni perezoso le respondió a Velasco que él era un político tradicional- fracasado, así díganme ¿cómo puede cultivarse una bella amistad entre el Gobierno y el presidente Name?, pero hay otra pelea que no parece que tendrá solución la del expresidente César Gaviria con el exvicepresidente Germán Vargas

Todo por cuenta de que el primero tenía candidato a la Cámara, el congresista Peinado, que no ganó y que Vargas no apoyaba aquí, también se han intercambiado punzantes mensajes que han dejado grandes heridas abiertas de una coalición política que se divisaba en el horizonte entre el liberalismo y Cambio Radical, pues hemos pasado a que Gaviria resolvió que lo que procede no es lo que dice Vargas.

El presidente del Congreso Iván Name y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. | Foto: SEMANA

Como es ponerse a todos los proyectos de Petro. Y que ese sea un buen camino, sino más bien dice Gaviria que es un mejor camino proponer ideas que resuelvan los problemas y eso fue respondido por Vargas en un duro Twitter sugiriendo que el expresidente solo está interesado en puestos y ¿quién gana con esta pelea?