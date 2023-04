¿Qué opina María Isabel? El presidente, de pelea hasta con el gerente cafetero

Ya le había pedido a la Federación que parara la elección de su gerente, hasta que no se posesionara el nuevo minHacienda, Ricardo Bonilla. Pero los cafeteros no le hicieron caso y por unanimidad eligieron al huilense Germán Bahamón. Quien no le gusta al presidente, porque alguna vez trinó en su contra cuando Petro, como alcalde, hacía locuritas con la basura de Bogotá.