¿Qué opina María Isabel? Gustavo Petro, el jefe de Estado demanda al Estado

¿Quiénes podrían ser sus autores? Pues distinto del DAS, que ya desapareció, ya no existe en el mapa del país o de la fuerza pública que es la que tiene los elementos para realizar este tipo de prácticas. No se entiende quién más en el Estado puede estar haciendo tales seguimientos, sin dejar de tener en cuenta que el propio presidente es su comandante supremo, el que les da las órdenes.

¿Qué opina María Isabel? Pobre fusible

¿Qué organización deportiva del mundo pregunto, empezando por el fútbol, no es un negocio y lo hace por pura caridad? No nos digamos mentiras, aquí la ‘paganini’ fue la pobre fusible de la ministra Astrid y el responsable es el alto gobierno, arrancando por el ministro de Hacienda, que no apoquinó el dinero para asegurar la sede y rematando con el presidente cósmico que no tuvo la voluntad política.