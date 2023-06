¿Qué opina María Isabel? La ‘paz total’ emproblemada

Esa es la situación en la Corte Constitucional de la Ley 2272 de 2022. Según ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en su aprobación se cometieron todo tipo de vicios de forma. Y que incluso los congresistas no tuvieron suficiente información acerca de lo que estaban aprobando. ¿Se caerá?

¿Qué estará opinando María Isabel hoy martes 27 de junio en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a la ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez con respecto a la constitucionalidad de la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de paz total, bandera del gobierno de Gustavo Petro.

Obviamente, algo va de una ponencia a una sentencia, falta que esa sentencia la resuelvan en Sala Plena, pero el magistrado Ibáñez es uno de los más sólidos y respetados de la Corte. Y en la ponencia, que suena como un nuevo campanazo a la cantidad de violaciones que se vienen haciendo en el Congreso con la aprobación de leyes y reformas desde que arrancó este gobierno, se dicen cosas muy importantes que deberían servir para que el actual Congreso reflexione y el Gobierno también, para que no termine todo cayéndose en la Corte Constitucional.

Jorge Enrique Ibañez, magistrado de la Corte Constitucional

Según el magistrado Ibáñez, esta ley fue aprobada con vicios de forma, como por ejemplo, que no tuvo los debates necesarios y que el Consejo de Política Criminal no emitió el concepto que debía emitir, tratándose de una ley que afecta la seguridad y el orden público, convirtiéndose estos en vicios irreparables, como lo fue también que el Congreso votó entonces sin contar con la información suficiente al carecer de ese dictamen del Consejo de Política Criminal.

Otra preocupación bastante justificada, por cierto, es que esta ley facilita que quienes traicionaron el Acuerdo de Paz de La Habana puedan, no obstante, llegar a beneficiarse con la justicia transicional, cuando siempre la idea fue que los reincidentes terminaran presos pagando altas cantidades de pena, como es lo normal, pero no negociando nuevamente o al infinito los acuerdos de paz porque estos pierden seriedad y autoridad; además de que es una afrenta contra las víctimas y su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

Danilo Rueda, alto comisionado de Paz. - Foto: Imagen tomada de Twitter @ComisionadoPaz

La verdad es que esta es una nueva muestra de que al comisionado de Paz, Danilo Rueda, como que sí le queda grande su misión. Ayer mismo los gobernadores del país estaban protestando en Bogotá porque alegaban que el comisionado les dedicaba más tiempo a los delincuentes que a ellos, que se sienten abandonados en cuanto a las medidas de seguridad, por ejemplo, que deben tomar con miras a garantizar las elecciones de octubre.

Con la ñapa que al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, lo esperaban a su regreso a Medellín panfletos del Clan de Golfo amenazando su vida. Pero la ponencia del magistrado Ibáñez seguramente sí le servirá al presidente Gustavo Petro para alimentar su teoría del golpe blando que están tejiendo en contra de su estabilidad.