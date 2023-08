¿Qué opina María Isabel? Ministros rectifican al presidente

Mientras los puentes que conectan bodegas de producción de alimentos como los Llanos Orientales con el resto del país se caen, ni durante la pandemia se registró una cifra tan mala y el problema es que la inversión no parece levantar cabeza.

Como lo advirtió la Anif a cuyo congreso no llegó el presidente Petro en Cartagena, la industria y el comercio vienen registrando decrecimiento y hasta comprometen el desempeño de la economía en el segundo semestre del año y por eso los economistas se preguntan preocupados ¿está el país en ruta o en camino de una recesión?

Recordemos que una recesión ocurre cuando vienen dos trimestres consecutivos de decrecimiento negativo, esta vez tuvimos el 0.3%, pero puede que el trimestre entrante no crezcamos del todo o crezcamos menos de cero.

Reiteramos que parte de la culpa la tiene la de desaceleración de las economías de Estados Unidos y China, pero de la crisis no puede descartarse el factor interno en el que el presidente viene empeñado en enrarecer las relaciones del gobierno con el con el sector privado a lo que no ayudan las reformas que se empeña en presentar el Gobierno como la laboral, que encarece el empleo formal y no ayuda a disminuir el informático.