¿Qué pasa si algún candidato no se presenta a la segunda vuelta presidencial?

A menos de una semana de celebrar los comicios que definirán en segunda vuelta quién será el próximo presidente de Colombia, quedan muchas dudas sobre los apoyos, propuestas y campaña a realizar en este corto tiempo en el que Rodolfo Hernández y Gustavo Petro son los protagonistas.

Además, también hay inquietudes sobre los posibles escenarios que pueden ocurrir en una segunda vuelta, y muchos se preguntan: ¿quién quedaría elegido como presidente si alguno de los candidatos no puede participar en la segunda vuelta presidencial o renuncia a su aspiración?

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, en el artículo 190 se lee que “en caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los dos candidatos con mayoría de votos, su partido o movimiento político podrá inscribir un nuevo candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace, o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma sucesiva y en orden descendente”.

En ese sentido, en caso de que o Gustavo Petro o Rodolfo Hernández se bajen de la candidatura, el aspirante que mantenga en firme su candidatura se mediría con Federico Gutiérrez, quien obtuvo la tercera votación. Así las cosas, los posibles escenarios serían:

Una segunda vuelta entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.

Una segunda vuelta entre Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez.

Es preciso señalar que si alguno de los candidatos declina su aspiración, el partido del que hace parte tendrá la posibilidad de designar un nuevo representante. Si esto no ocurre, el candidato que obtuvo el tercer lugar en las votaciones para la primera vuelta presidencial podría medirse en la contienda.

La puja por los votos

A partir de este lunes se inició una nueva elección de cara a la segunda vuelta del 19 de junio. Las cartas se barajan de nuevo. Las tres semanas que vienen prometen ser aún más intensas y se verá una lucha, voto a voto, entre Petro y Rodolfo.

El candidato del Pacto Histórico, este domingo, obtuvo más de 8 millones de votos, una cifra similar a la de 2018 cuando perdió la presidencia frente a Iván Duque en la segunda vuelta. En su discurso del domingo 29 de mayo, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, Petro destapó la estrategia contra Hernández.

“La corrupción no se combate con frases de TikTok, así algunas personas piensen que sí. Se combate arriesgando la vida, nosotros hemos arriesgado la vida”, dijo.

Como se sabe, Hernández ha usado esa red social, mayoritariamente juvenil, para posicionar su política contra la corrupción. Pero Petro no se quedó ahí y aseguró: “Mi contradictor está imputado por corrupción. ¿Eso es lo que queremos? No es un proceso de mentiras, son indicios reales. ¿Seguimos por el camino de las frases huecas y mantener las cosas como están?”.

El candidato del Pacto Histórico también dijo que el país debe elegir cuál cambio quiere y señaló que Hernández puede representar “un salto al suicidio”. “Ojo con el cambio, hay cambios que no son cambio”, afirmó.

Petro también aprovechó un lapsus que en su momento tuvo el ingeniero santandereano, cuando dijo que admiraba a Hitler, según él, por error, pues aseguró que quería referirse a Albert Einstein. Aun así, Petro afirmó ese domingo: “¿Podemos ser una gran nación si admiramos a Hitler?”.

Hernández, desde la sala de su casa de descanso en Piedecuesta, su tierra natal en Santander, fue el primero en reaccionar a los resultados del domingo.

Sin parafernalia, de manera muy sencilla y en camiseta, emitió su discurso por redes sociales. No se refirió a Petro y habló de lo que se avecina. “Entramos al segundo tiempo, estos días serán decisivos para el futuro, soy consciente de la necesidad de unir al país”, dijo el ingeniero, quien señaló que está comprometido en tener “un gobierno decidido con acabar la politiquería y la corrupción”. En su corta intervención, agregó que este domingo perdió “la gavilla”.

“Será el pueblo el que me acompañe en las decisiones. A quienes me votaron, quiero decirles que no les fallaré. Mi compromiso es hoy y será siempre con hacer de Colombia un país de oportunidades, donde el Gobierno trabaje todos los días. Gracias, colombianos”, sostuvo Hernández, quien destacó el trabajo de la Registraduría en el preconteo de los votos.