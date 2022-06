¿Qué pasaría si el voto en blanco gana en la segunda vuelta presidencial?

Unas de las preocupaciones que tienen los candidatos presidenciales para la segunda vuelta presidencia son el voto en blanco y la abstención, porque en cada jornada electoral las cifras suelen ser altas.

Como la contienda entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro seguramente será bastante reñida, ese tipo de votos podría generar complicaciones para los dos aspirantes.

En la primera vuelta presidencial que se hizo el pasado 29 de mayo, el voto en blanco tuvo 366.623 votos, para un 1,73 %, mientras que la abstención fue del 45,08 %, la más baja registrada en las dos últimas décadas.

Sin embargo, en las últimos días ha surgido la pregunta sobre qué pasaría dado el caso de que gane el voto en blanco en la segunda vuelta presidencial. Por eso, el registrador Alexander Vega resolvió algunas dudas y explicó que, por ejemplo, si en la elección del 29 de mayo esa expresión política hubiera ganado, obligatoriamente se habría tenido que hacer una nueva elección.

Para la segunda vuelta, el panorama es diferente y no tendrá efecto alguno. “La doctrina del Consejo Nacional Electoral indica que hay que incluir la casilla del voto en blanco, pero no tienen ningún efecto frente al resultado”. Agregó que “en caso de que gane el voto blanco no se aplica el resultado y no tiene efecto jurídico”.

Esto quiere decir que el voto en blanco será una expresión simbólica, porque sencillamente el candidato que tenga más votos será el nuevo presidente de Colombia; aunque los ciudadanos podrán votar en esa casilla, si es la manera en que quieren expresar que no respaldan a ninguno de los dos candidatos.

En las elecciones al Congreso del 13 de marzo, el voto en blanco recibió 1.056.670 votos, considerándose como una de las figuras más votadas de la Cámara Alta de Colombia, de acuerdo con los informes de la Registraduría.

En el caso de la primera vuelta presidencial, el voto en blanco (366.623) superó el número de sufragios que obtuvieron John Milton Rodríguez, Enrique Gómez Martínez, Ingrid Betancourt y Luis Pérez.

Estos son los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial

El registrador Alexander Vega reveló el escrutinio de las elecciones del pasado 29 de mayo y que ahora pasará al Consejo Nacional Electoral para la revisión final. Según los datos entregados, la variación con el preconteo corresponde a un 0,1 %, por lo que calificó el trabajo como exitoso.

“Para reconocer el trabajo de la Registraduría y nuestros funcionarios y un reconocimiento a los jueces de la República a las comisiones escrutadoras en un 100 %. La diferencia entre preconteo y escrutinio es de manera histórica el 0,1 %, es decir quedo prácticamente igual”, dijo el registrador Vega.

Votos, bolsas, escrutinio elecciones - Foto: David Estrada Larrañeta

Con base en la información que entregó la Registraduría Nacional, Gustavo Petro quedó finalmente con 8.541.617 votos; Rodolfo Hernández, 5.965.335; Federico Gutiérrez, 5.069.448; Sergio Fajardo, 885.268; John Milton Rodríguez, 271.372; Enrique Gómez Martínez, 48.685; Ingrid Betancourt, 14.161, y Luis Pérez, 11.507.

Este jueves presentan la nueva tarjeta electoral que se usará en la segunda vuelta presidencial. También se aclaró que todas las misiones estarán acompañando el proceso electoral para dar garantías a los dos candidatos que están en contienda.

“Para esta segunda vuelta se mantienen las observaciones de las ocho misiones que participaron este domingo, y además se mantendrán los mismos jurados de votación”, dijo Vega.