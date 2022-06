Sí habrá auditoría internacional para revisar procesos electorales en Colombia

El registrador Alexander Vega confirmó que finalmente la auditoría internacional externa sí se contratará para que revise las elecciones al Congreso, la primera vuelta presidencial y la segunda que se hará el próximo 19 de junio.

La decisión se tomó porque el Gobierno nacional no pidió la devolución del dinero cuando el Consejo Nacional Electoral anunció que por falta de tiempo no se haría ese proceso.

El ministro del interior Daniel Palacios, aseguró, la semana pasada, que para el Gobierno era prioridad dar garantías a todos los sectores políticos y que por esa razón, los más de tres mil millones de pesos que se destinaron para la auditoría, debían destinarse para tal fin.

“Aplicará para los tres procesos, esa auditoría es del Consejo Nacional Electoral pero es bueno contarlo. La Registraduría ya tiene una auditoría internacional que se está ejecutando pero el CNE pretende otra para auditar todo el proceso electoral”, dijo el registrador.

Esto quiere decir todas las elecciones que se adelantaron este año tendrán doble verificación por parte de auditores internacionales para dar garantías a todos los sectores.

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Pedro Felipe Gutiérrez, le dijo a SEMANA el 26 de mayo que la auditoría no se pudo contratar, porque ya había una en marcha y no se podía hacer otro contrato con el mismo objetivo.

“El CNE no tiene facultades para contratar, ya que no tenemos autonomía financiera y todos los recursos los maneja la Registraduría. Por lo tanto, no podemos contratar personal”, explicó.

Esta auditoría internacional externa fue solicitada por el Consejo Nacional Electoral y varios partidos políticos, después de los problemas que se presentaron en las elecciones del pasado 13 de marzo.

Sin embargo, las misiones de observación que están en Colombia resaltaron el papel de la Registraduría por los cambios que se hicieron y permitieron que toda la organización logística se adelantó sin problema.

Elecciones 2022 Registraduría Nacional. - Foto: Guillermo Torres /Semana

La aplicación de esta revisión externa se iniciaría después de mitad de año y servirá para resolver todas las dudas de quienes presentaron reclamaciones en las elecciones al Congreso.

El registrador Vega fue enfático en que el Consejo Nacional Electoral será el encargado de definir el proceso de contratación para elegir a una empresa con experiencia en temas electorales.

El Ministerio de Hacienda expidió, el pasado 2 de mayo, la resolución con la que garantizaba el desembolso de los recursos para la contratación de una auditoría internacional, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. En ese documento se estableció un monto superior a los 3 mil millones de pesos, los cuales, de acuerdo con el Gobierno Duque, permitirán rodear de garantías y transparencia las elecciones presidenciales, las que también tendrán la participación de representantes de misiones electorales.

En su momento, el senador Rodrigo Lara culpó al Gobierno de la situación que se está presentando al considerar que el dinero para dicho proceso se entregó sobre el tiempo. “El Gobierno se demoró mucho en girar los recursos. Los giró el 3 de mayo de este año. ¿Qué compañía internacional seria cometería la irresponsabilidad de comprometerse a realizar una auditoría contratada faltando 4 días para unas elecciones? Ninguna, qué elecciones tan peligrosas”.