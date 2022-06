Rodolfo Hernández se pronunció sobre retiro de ‘JotaPe’ de su campaña, ¿culpó a Petro?

El martes 31 de mayo, poco después de la primera vuelta de elecciones presidenciales, el senador electo de la Alianza Verde, Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como ‘JotaPe’, anunció sorpresivamente su retiro de la campaña de Rodolfo Hernández.

El influenciador, quien se convirtió en el hombre más votado de su partido, tomó la decisión después de escuchar a María Fernanda Cabal, José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia y Óscar Iván Zuluaga, senadores del Centro Democrático que (en redes sociales) anunciaron su apoyo hacia el santandereano.

“Ver y escuchar a María Fernanda Cabal, la misma que ha despreciado tanto a los jóvenes luchadores, que ha llamado vagos a esos jóvenes a los cuales les han robado las oportunidades, la misma que ha insultado a los valientes luchadores de Cali. Ver a Paloma Valencia, a José Obdulio Gaviria, a Óscar Iván Zuluaga, presenciando las reuniones de los rodolfistas. Ver hoy cómo las casas de la campaña de Fico, se visten con pancartas rodolfistas, me causa una profunda indignación”, manifestó el senador electo.

‘JotaPe’ también aclaró que no tiene pruebas que le permitan confirmar que Rodolfo Hernández está haciendo alianzas con el Centro Democrático. “No me consta que esté haciendo acuerdos programáticos con ellos o entregándoles ministerios y sería irresponsable salir a afirmar algo de lo cual no tengo pruebas. Pero no por eso me voy a permitir estar en el mismo lugar donde están los asesinos de este pueblo que tanto han luchado por un mejor país”, detalló Hernández, quien, por ahora, no ha anunciado su respaldo a Gustavo Petro.

No quiero estar en el mismo lugar, donde esté el Uribismo! Por está razón y a través de este vídeo, me retiro de la campaña del Ingeniero Rodolfo Hernández!🇨🇴

VER VÍDEO: https://t.co/gYihnN1z36 pic.twitter.com/TOUDPT6igs — Jota Pe Hernández 🇨🇴 (@JotaPeHernandez) May 31, 2022

“Él no me ha dicho nada”

Tras el repentino anuncio, Rodolfo Hernández, el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, indicó que desconoce puntualmente las razones que motivaron su decisión sobre retirarle el apoyo.

“No sé, no tengo ni idea, él no me ha dicho nada a mí”, afirmó el ingeniero durante una entrevista en el programa 6AM Hoy por Hoy, de la emisora Caracol Radio.

El cambio de opinión por parte del senador electo fue radical. En un principio, cuando le manifestó su respaldo, dijo: “Yo tengo claro que no hay un candidato perfecto, pero he decido apoyar a ese candidato que por primera vez en la historia sacudirá a Colombia de una manera impresionante. Y es que cómo no voy a apoyar a quien va a donar su sueldo (...) Mi candidato no quiere camionetas, no quiere aviones, no quiere lujos”.

Sin embargo, el panorama ahora es diferente. Rodolfo Hernández, por su parte, insinuó que las constantes declaraciones de Gustavo Petro en su contra pudieron haber influido de alguna manera en la postura del senador electo.

“Es que como Petro se pone a decir que yo voy a hacer, que yo no sé qué, que voy a traicionar”, dijo, refiriéndose a la supuesta alianza que se estaría fraguando con otros partidos políticos.

En ese sentido, Rodolfo Hernández ha sido reiterativo en que no aceptará alianzas con partidos o con políticos tradicionales. Así mismo, se desmarcó totalmente del uribismo el lunes festivo, pese a los espaldarazos que ha recibido desde ese sector.

Además, aclaró que recibirá los votos de todos los colombianos porque los necesita para convertirse en presidente y concluyó que nadie le cambiará su discurso.