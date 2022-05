Confidenciales Senador electo de la Alianza Verde se retiró de la campaña de Rodolfo Hernández | ¿Qué pasó?

Este martes, el senador electo de la Alianza Verde, Jota P Hernández, anunció su retiro de la campaña presidencial de Rodolfo Hernández.

El influenciador, quien se convirtió en el hombre más votado de su partido, tomó la decisión después de escuchar a los senadores del Centro Democrático, como María Fernanda Cabal, José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia y Óscar Iván Zuluaga, anunciar su voto por el ingeniero santandereano.

“Ver y escuchar a María Fernanda Cabal, la misma que ha despreciado tanto a los jóvenes luchadores, que ha llamado vagos a esos jóvenes a los cuales les han robado las oportunidades, la misma que ha insultado a los valientes luchadores de Cali. Ver a Paloma Valencia, a José Obdulio Gaviria, a Óscar Iván Zuluaga presenciando las reuniones de los rodolfistas. Ver hoy cómo las casas de la campaña de Fico, el títere del uribismo, se visten con pancartas rodolfistas, me causa una profunda indignación”, dijo.

El congresista aclaró que no tiene pruebas que le permitan confirmar que Rodolfo Hernández está haciendo alianzas con el Centro Democrático. “No me consta que esté haciendo acuerdos programáticos con ellos o entregándoles ministerios y sería irresponsable salir a afirmar algo de lo cual no tengo pruebas. Pero no por eso, me voy a permitir estar en el mismo lugar donde están los asesinos de este pueblo que tanto han luchado por un mejor país”, detalló Hernández, quien, por ahora, tampoco respaldará a Gustavo Petro.

Rodolfo Hernández fue claro en que no aceptará alianzas con partidos y políticos tradicionales. Y se desmarcó totalmente del uribismo este lunes festivo. Sin embargo, aclaró que recibirá los votos de todos los colombianos, porque los necesita para convertirse en presidente, pero nadie le cambiará su discurso.

Hernández, quien aseguró que él no puede impedirle a los ciudadanos que voten por él, cree que el uribismo y la derecha quieren votar en contra de Gustavo Petro y por eso pueden estar contemplando apoyarlo en las urnas.

Es de recordar que mientras Gustavo Petro necesita 2 millones de electores para convertirse en presidente, Hernández requiere más de 5, el número de apoyos que recibió Federico Gutiérrez en las urnas.

Por esto, la intención del ingeniero es convencer a estos ciudadanos para que lo apoyen, más no al excandidato de la centroderecha.