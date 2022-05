“Olvídense de esos cuentos de que soy uribista o petrista”: Rodolfo Hernández advierte que vendrán nuevos ataques en su contra

Rodolfo Hernández volvió a hablarle al país este lunes festivo, horas después de convertirse en el principal rival de Gustavo Petro en la carrera por la Casa de Nariño.

Lo hizo ante una cascada de críticos, en su mayoría del petrismo, que lo están señalando de buscar supuestamente alianzas con el uribismo porque figuras políticas como las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, ambas del Centro Democrático, han hablado públicamente que votarán por él en la segunda vuelta presidencial.

Hernández, sin tapujos, les dijo a los colombianos: “Siempre hay bodegas que tiene Gustavo Petro desprestigiando, atacándome. En estos 18 días que nos falta para la segunda vuelta, el ataque será intensificado”, advirtió.

Todos los días- añadió el candidato presidencial- “dirán que soy uribista, otros manifestarán que soy petrista, unos más que soy neutro. ¿Quién sabe qué más me van a inventar?”.

Rodolfo Hernández dejó claro este lunes que su única alianza será con el pueblo colombiano. Es decir, descartó de tajo que contemple hacer acuerdos con partidos o políticos tradicionales, como han tratado de sugerir desde la izquierda.

“Esos cuentos de que soy uribista, que soy petrista, que soy alvarista, olvídense de esos cuentos. Yo lo que soy es un colombiano como ustedes que lleva trabajando 42 años, al sol y al agua, para tener una vida económica resuelta. Eso es lo que me permite esa independencia de poder hablar así: concreto, seguro, sin componendas que traicionen los intereses de los colombianos”, afirmó.

El ingeniero santandereano recordó que, en medio de la campaña política, él denunció que Federico Gutiérrez le había hecho una gavilla compuesta por todos los partidos políticos tradicionales: Centro Democrático, La U, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal y algunos cristianos.

“Y, entonces, ahora que tengo la oportunidad de ser quien represente los intereses de los colombianos, los petristas, bajamente, a través de la parafernalia que tienen montada, dicen que yo pertenezco al uribismo o que haremos una alianza con Fico”, indicó.

Hernández es un hombre franco, que no le tiembla la voz para decir la verdad. Por esto, le contó al país por qué llamó por teléfono a Federico Gutiérrez el domingo pasado, horas después de triunfar en las urnas.

“Lo llamé porque él hizo una declaración pública este domingo donde dijo que él iba a votar por mí y le iba a recomendar a todos los que votaron por él que me respaldaran a mí. Yo soy agradecido, yo tenía que llamarlo a decirle que le agradecía ese gesto. No más. Es un gesto solamente de agradecimiento. A mí me parece que eso no tiene nada que ver, tener una consideración con él ante semejante declaración de apoyo a los minutos de haber terminado el conteo”, aclaró. La llamada no se dio finalmente porque el excandidato de la centroderecha no le contestó.

Rodolfo Hernández dijo que, según cree, el uribismo quiere votar en contra de Gustavo Petro y por eso pueden estar contemplando apoyarlo en las urnas.

“Yo eso no lo puedo detener. Es más, en esta segunda vuelta necesitamos votos. Yo recibo los votos, pero no les cambio el discurso. Cuántas veces les repetí: recibimos a todo el que nos quiera apoyar con sus votos, pero no le cambiamos el discurso. Nunca voy a cambiar”, manifestó.

Rodolfo Hernández, quien dejó claro que necesita 12 millones de votos para convertirse en el sucesor de Iván Duque, insiste en su independencia política. Y esa será su principal bandera en los próximos 20 días de campaña. Sin embargo, él no puede oponerse a que cualquier colombiano quiera votar por su nombre en las elecciones del 19 de junio porque las elecciones se ganan sumando y no restando.

No es secreto que los más de cinco millones de electores que obtuvo Fico Gutiérrez, más los 888.585 que respaldaron a Sergio Fajardo, lo pueden acercar fácilmente al triunfo electoral el 19 de junio. A ellos es a quienes quiere llegar el candidato presidencial.

Volviendo al pronunciamiento público de Hernández, dejó claro que “cero alianzas, cero Uribe, cero Petro. Vamos es a trabajar con los colombianos”.