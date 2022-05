¿El Centro Democrático se acercará a Rodolfo Hernández?

Luego de la victoria de Rodolfo Hernández, quien enfrentará a Gustavo Petro en la segunda vuelta, muchos integrantes del Centro Democrático que apoyaban a Federico Gutiérrez ya le hacen guiños a Rodolfo Hernández.

“El triunfo de Rodolfo es el triunfo contra el establecimiento. El país necesita cambios, no el suicidio que ofrece Petro, pero sí autoridad, orden y la prosperidad que ofrece un empresario como el ingeniero Rodolfo Hernández”, comentó la senadora María Fernanda Cabal.

El hijo de la congresista uribista reconoció que ya está con el exalcalde de Bucaramanga. “Me llamo Juan José Lafaurie Cabal y quiero que el ing. Rodolfo Hernández sea mi presidente”, señaló Juan José Lafaurie.

“Felicitamos al ingeniero Rodolfo Hernández por su gran votación. Apoyaremos su propósito de combatir la corrupción y derrotar a Petro”, señaló Paloma Valencia.

El exministro de Justicia Rafael Nieto hizo un análisis de los resultados. Considera que las votaciones de Fico Gutiérrez, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez se irán para donde Rodolfo Hernández y que eso le dará la victoria al ingeniero sobre Petro.

“El gran perdedor es Petro y hoy no duerme: la inmensa mayoría de quienes votaron por Federico (23,9 %), más los votantes de John Milton Rodríguez (1,3 %) y de Enrique Gómez (0,2 %) son antipetristas. También algo de Fajardo. Se sumarán a Rodolfo Hernández (28,2 %): ¡más del 54 %!”, afirmó Nieto.

De hecho, dos de los candidatos mencionados ya anunciaron su apoyo Rodolfo. Gómez dijo que no lo pensará dos veces y que apoyará al exalcalde de Bucaramanga. “Decidido apoyo a Rodolfo Hernández para frenar la dictadura socialista, sobre la base de un mínimo programático. No nos vamos a dejar quitar a Colombia”, mencionó el líder de Salvación Nacional.

“Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia. Por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos ni seremos indiferentes y queremos lo mejor para colombiano”, señaló Fico Gutiérrez en su discurso tras conocer el resultado.

Aunque el Centro Democrático no tomó una decisión de apoyar a una determinada candidatura, muchos líderes a título personal se fueron con Fico Gutiérrez. El expresidente Álvaro Uribe se ha mantenido alejado de la discusión electoral, aunque envió varios mensajes en contra de Gustavo Petro, uno de sus principales contradictores políticos, lo que hace pensar que preferirá al ingeniero sobre el líder de la Colombia Humana.

De parte del Pacto Histórico se espera que emprendan una arremetida contra el exalcalde de Bucaramanga, hecho que ya se venía evidenciando desde hace unas semanas ante su crecimiento. Y en medio de ella, buscarán rotularlo como el nuevo candidato del uribismo.

“Fico se ha unido a Rodolfo. El que tiene ojos que vea…”, comentó Inti Asprilla. “Federico Gutiérrez y el uribismo anuncian su adhesión a Rodolfo Hernández, las cosas quedan claras para segunda vuelta: Rodolfo es el candidato del establecimiento, es el nuevo Duque 2. Petro sigue siendo el candidato del cambio. Vamos por esos tres millones de votos que nos faltan”, comentó Gustavo Bolívar.

La opinión del senador petrista llama la atención, porque previamente había dicho que estaba contento con la victoria de Hernández, porque consideraba que así habían derrotado a Fico y con él al uribismo.

Nicolás Petro también criticó que algunos líderes del Centro Democrático estén apoyando al ingeniero. “El uribismo se va con Rodolfo, en esa unión no hay cambio de nada, quieren engañar nuevamente a los colombianos. El cambio seguro es Gustavo Petro”, señaló el hijo del candidato.

El mismo Bolívar reconoció hace unas semanas que con el ingeniero será más difícil lograr la victoria y llegar a la Casa de Nariño.

A partir de este 30 de mayo arrancará una nueva campaña y los candidatos podrían sacarse chispas, como ya lo venían haciéndolo en los últimos días, a pesar de que en algún momento Petro buscó en varias ocasiones al ingeniero y tenían una buena relación.