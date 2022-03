“Que se lleven ese chistecito para la casa”: presidente Duque a ex-Farc por decir que son víctimas

Una fuerte postura se conoció por el Gobierno nacional ante la intención que han manifestado varios excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc para ser reconocidos por la Justicia Especial para la Paz (JEP) como víctimas del conducto armado.

En ese sentido, el ministro de Defensa Diego Molano esta semana arremetió en contra de los exintegrantes de ese grupo subversivo calificando esa petición a la jurisdicción especial como “la mata del descaro”, al tratar de desconocer su responsabilidad en la violencia que sembraron en su momento en Colombia.

A su turno, el miércoles de esta semana el presidente Iván Duque dio su opinión manifestando que es una petición abusiva y descarada: “Esto es casi que un chiste que los que le hicieron tanto daño a Colombia que fueron los victimarios de tantos ciudadanos de tantos miembros de la fuerza pública vengan a declararse víctimas”.

“Esto me parece que no solamente descarado sino abusivo con un país que durante años ellos (ex-Farc) laceraron durante tantos años, que el país esté transitando en un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición sabemos que ahí estamos, pero que las Farc vengan a decir que son víctimas, que se lleven su chistecito para la casa”, puntualizó el jefe de Estado.

Las declaraciones que entregó el funcionario Diego Molano fue en el marco de un evento en que el Ministerio de Defensa entregó a la Justicia Especial para la Paz el informe denominado “Caminando hacia la paz, verdad y dolor”, el cual contiene los testimonios y documentos donde se argumentan los más de 6.000 soldados del Ejército que resultaron víctimas de la guerra a través de la activación de minas antipersona.

Sumado a ello, el ministro criticó la solicitud que hicieron exmiembros de la antigua guerrilla y recordó que el proceso de paz se hizo centrado en las víctimas y no en los victimarios. “Ahora quieren jugar los victimarios a ser víctimas. No. El país debe reclamar justicia, verdad y reparación para las víctimas, no para los victimarios”, añadió.

En medio de ese evento, el ministro Diego Molano aseguró que han sido 12.136 colombianos entre fuerza pública y civiles que han sufrido el horror de un enemigo invisible, al referirse a las minas antipersonal y los artefactos explosivos improvisados utilizados como método de guerra.

En ese escenario, exintegrantes del Ejército, víctimas de minas antipersonal, amputados de algunas de sus extremidades, les relataron a los magistrados de la JEP el horror por el que ellos pasaron luego de caer en los campos minados por la Farc. Aseguraron que no solo ellos fueron víctimas de esta barbarie, también sus familias, que tuvieron que cargar con esta tragedia de saber que uno de los suyos estuvo a punto de morir por la activación de los explosivos.

“No se le puede olvidar al país que las ex-Farc no solo usó armas no convencionales, sino que a las minas les incluyeron tuercas, tornillos, vidrio y hasta material fecal, para agravar las heridas y afectar la vida y la integridad de los héroes de la patria”, insistió el ministro.

De igual manera, Molano destacó la solicitud que hizo el presidente de la República, Iván Duque, hace tres semanas, cuando entregó el ‘Informe a la Verdad’, a la JEP, la Comisión de la Verdad y al Centro Nacional de Memoria Histórica: de abrir un macrocaso en el que se traten crímenes de guerra de las Farc en contra de los miembros de la fuerza pública y sus familias.