“Quédese con la curul y siga haciendo barbaridades... esas son las cagadas que se hacen por escoger mal”: las violentas discusiones sobre Piedad Córdoba

SEMANA publicó las impresionantes revelaciones contenidas en múltiples horas de grabaciones de los comités de estrategia de la campaña de Gustavo Petro. En ellas se demuestra el plan para destruir política y personalmente a rivales como Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, y así sacarlos de la contienda electoral. También para manejar los asuntos más álgidos de la campaña, como las visitas a los extraditables para ofrecerles promesas y los escándalos de Piedad Córdoba.

Los llamados de la justicia a Córdoba y las visitas que ella hizo a La Picota fueron objeto de amplias discusiones internas. SEMANA reveló hace unas semanas cómo la senadora electa Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, fue al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, donde visitó a un empresario venezolano al que le expidieron orden de captura en su país de origen hace nueve años (2013).

Se trata de Antonio Gómez López, señalado por varios delitos como asociación para delinquir, legitimación de capitales, contrabando agravado y obtención de divisas de manera fraudulenta.

En las conversaciones, Roy Barreras habla sobre esas visitas. Se advierte en la reunión que la inteligencia norteamericana y británica tienen información sobre esos movimientos y se abre la discusión sobre qué hacer con Piedad Córdoba. “No sea pendejo”, se queja alguien.

Vea el video en que se da la discusión:

El más enfático es Luis Fernando Velasco, quien pide que se tome una decisión radical. Y se habla de la suspensión inmediata y de denuncia penal en la Fiscalía, tema para el cual habrían nombrado a Navas Talero.

Velasco dice que la salida no puede ser la suspensión, sino la expulsión. Alfonso Prada dice que se ha hablado es de expulsarla de la campaña. Para él, no se puede simplemente decirle “quédese con la curul y siga haciendo barbaridades”. Agrega que justo “esas son las cagadas que se hacen por escoger mal. Y por haberle entregado a unos irresponsables...”.

Vea la reunión en la que advierten que hay visitas y ofrecimientos a los extraditables:

Velasco insiste. “Una decisión radical en ese sentido reimpulsa la campaña. Es el mensaje que la gente está esperando y nos dieron el papayazo. Eso que puede ser una crisis si lo manejamos bien, en vez de ir contra nosotros, se vuelve un mensaje gigantesco”, puntualiza.

“No joda es que nos metieron unos goles muy berracos”, agrega y se queja de que se les están tirando la campaña. “No es ir a pedirle el favor, es ir a hablarle duro”, sostiene.

Al final, Velasco propone: “El comité debe decirle a Gustavo todo el respaldo para una decisión radical. Salga ante el país y diga mi campaña no acepta estas vagabunderías. Esto es lo que hay que hacer.”

A esta hora, la redacción trabaja minuto a minuto en el material recibido. En dichos videos se conoce la poderosa estrategia digital de la campaña del candidato del Pacto Histórico, lo que se publica en las redes oficiales y en las “paralelas”, como las llaman los estrategas.

Ahí queda claro que hay una campaña sucia de por medio. Se trata de una potente y cuestionable máquina de ataque y expansión de información para favorecer a Gustavo Petro y su candidatura, y desprestigiar a los demás.

Estas revelaciones surgen a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial. En las extensas sesiones de grabación quedan al descubierto temas como la visita a los extraditables a cárceles por parte de gente de la campaña, ofreciéndoles la no extradición; la traición política de Alejandro Gaviria a Sergio Fajardo, y un pacto que se habría sellado entre Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro.

SEMANA hará pública toda la información necesaria sobre estos escandalosos videos exclusivos y sus protagonistas como el senador Roy Barreras, Alfonso Prada y otros alfiles de la campaña de Petro.

“Siento vergüenza”: Gustavo Bolívar sobre las estrategias de campaña de Gustavo Petro para afectar otros candidatos

A once días de la segunda vuelta presidencial donde los colombianos elegirán entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro al nuevo presidente de Colombia, SEMANA reveló un gran número de videos y audios donde quedó en evidencia la estrategia de la campaña de Gustavo Petro para “acabar políticamente” a otros candidatos presidenciales.

El primer integrante del Pacto Histórico en reaccionar ha sido el senador Gustavo Bolívar, quien en sus redes sociales reconoció que todo lo que está ocurriendo es una vergüenza.

“Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza”, dijo Bolívar sin mencionar a Roy Barreras, quien es el actor principal en todas las conversaciones reveladas por SEMANA.

Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 9, 2022

Por ahora en el Pacto Histórico han guardado silencio frente a las revelaciones de SEMANA. El senador Roy Barreras tampoco se ha pronunciado sobre este escándalo político que lo pone como protagonista principal en una serie de estrategias y campañas de desprestigio en contra de Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.

El plan de guerra sucia que diseñó la campaña de Gustavo Petro contra Federico Gutiérrez antes de la primera vuelta presidencial lo conoció SEMANA en exclusiva.

La campaña es liderada por un hombre identificado como Sebastián Camilo Guanumen Parra, quien da instrucciones durante una reunión virtual. SEMANA accedió a horas enteras de dichas conversaciones donde se diseña un plan de desprestigio.

“Necesitamos empezar a atacar a Fico, a infundir ciertos rumores y ciertos elementos que nos sirvan en contra de Fico, así como nos los hacen a nosotros. En esta campaña no basta con defenderse solamente”, dice Guanumen.

“Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes y distintos canales de WhatsApp, atacando a Fico. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por sus relaciones con el narcotráfico, por su mala gerencia en la Alcaldía. Con las redes de poder que tiene detrás. Hay que vender a Fico como una marioneta”, agrega.

“Hay que revisar el prontuario de Fico, de la gente que lo rodea, hay que empezar a proyectar cosas, dejen volar su imaginación, piensen en que hay que atacar a Fico y quitarle la posibilidad de llegarles a las mujeres”, señala Guanumen.

Así mismo, el hombre da instrucciones precisas sobre lo que cada uno de los asistentes debe hacer. “Cadenas de WhatsApp para que las mujeres vean de una manera negativa a Fico. Estamos en un cuartel operativo de campaña B. Yo les tiro ideas, se trata de defender la campaña y lograr disputarles las audiencias a Fico. Con el tema del empresariado y la economía, tenemos que proyectar que Fico va a acabar la economía de este país. Si estamos jodidos, con Fico va a ser peor. Si Duque llevó este país a la crisis, Fico lo va a hundir”, dice.

“En el tema de mujeres, hay que ver cosas como: ¿usted confiaría en alguien como Fico? Ponerle la cara así como depravado, no sé. ¿Le confiaría usted sus hijos a un presidente como Fico? ¿Dejaría usted a su mamá o papá con los aliados de Fico? Empezar a jugar con temas emocionales para quitarles audiencia. En el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿sabía usted que Fico nunca, hay que exagerar, nunca metió a la cárcel (...) Sabía que defendía a La Oficina de Envigado? Como que la gente que salga a la calle, y la roben, piensen: hijueputa esto es Fico”.

“Que la gente piense que la inseguridad es culpa de Fico. Si Fico es presidente, vamos a vivir en la inmundicia”, pide Guanumen.

“Si usted no puede comprar la papa y la carne, es porque Duque ha gobernado así y Fico es la continuidad. Necesitamos avanzar hacia allá, en temas de mujeres, bolsillo de los colombianos. Que cuando la gente vaya a comprar la papa o la carne, diga: hijueputa, esto está caro por culpa de Duque y diga: yo no quiero otro Duque en el poder”.

“Hay que empezar a buscarle escándalos a Fico, esa es otra tarea”, señala Guanumen.

Durante la reunión, uno de los asistentes, luego de oír las instrucciones, muestra su preocupación y pregunta: “¿Cuál es el margen ético de esto. Yo no sé hasta qué punto nosotros vamos a generar disputas, inconformidades. Yo no sé si la forma operativa, la manera como se está planteando, puede funcionar. Si no se asignan tareas, posiblemente no salga un solo meme”.

En su cuenta en Twitter, Sebastian Guanumen se identifica como integrante del equipo de comunicaciones de Gustavo Petro.