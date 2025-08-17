Quedó grabado violento accidente automovilístico en Bogotá, carro de alta gama perdió el control en la calle 100

Un grave siniestro de tránsito se registró este sábado, 16 de agosto, en el norte de Bogotá, cuando un automóvil de gama alta perdió el control y se estrelló contra un poste en la concurrida calle 100, a la altura de la carrera 18A.

El hecho, que quedó grabado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, generó alarma entre los conductores y peatones que se encontraban en el sector.

El automóvil perdió el mando frente a la Clínica Barraquer

El incidente tuvo lugar frente a la Clínica Barraquer, en el sentido occidente–oriente. En la grabación compartida en plataformas digitales se observa a un motociclista que cruzaba la vía en el momento en que un BMW rojo, identificado con placas NIW 736, lo rebasó a gran velocidad.

Segundos más tarde, el conductor perdió el dominio del vehículo, que se salió de la calzada e impactó violentamente contra un poste de energía, derribándolo por completo debido a la magnitud del choque.

— Solo Emergencias Moteros (@SEM_Bioticos) August 17, 2025

La escena causó pánico entre los presentes, quienes corrieron a auxiliar a los ocupantes del carro. Testigos narraron que el automóvil quedó seriamente averiado tras el fuerte golpe, mientras en el entorno se generó caos por el cierre parcial de la vía.

Reacción ciudadana y labores de rescate

En las imágenes posteriores al accidente se aprecia cómo dos personas que iban a bordo de una camioneta blanca se bajaron rápidamente para socorrer a los heridos. Otros transeúntes que se encontraban cerca se sumaron a las labores de ayuda, intentando sacar a los ocupantes del BMW y brindándoles los primeros auxilios mientras llegaban los organismos de emergencia.

Pocos minutos después, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá arribaron al lugar con el apoyo de la Policía Metropolitana y personal de salud. Los equipos de rescate adelantaron maniobras para estabilizar a los dos lesionados y garantizar su traslado a un centro médico cercano, donde recibieron una valoración más detallada.

#Accidente | Estragos que hizo el conductor de un automóvil tras perder el control y chocar contra un poste en la clle 100 con cra 18A, sentido occidente-oriente, frente a la clínica Barraquer en #Bogotá. Hubo dos lesionados. El hecho se presentó cerca de las 6. p.m. de hoy.

El accidente obligó al cierre parcial de un carril de la calle 100, lo que generó congestión vehicular en la zona mientras se adelantaba el retiro del automóvil siniestrado y del poste derribado.