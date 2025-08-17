Suscribirse

Nación

Quedó grabado violento accidente automovilístico en Bogotá, carro de alta gama perdió el control en la calle 100

Un carro de lujo perdió el control en la calle 100 de Bogotá y terminó estrellado contra un poste.

Redacción Nación
17 de agosto de 2025, 2:23 p. m.
Las imágenes del accidente rápidamente se difundieron en redes sociales.
Los ciudadanos que pasaban por el lugar intentaron auxiliar a los ocupantes del vehículo. | Foto: @BogotaTransito

Un grave siniestro de tránsito se registró este sábado, 16 de agosto, en el norte de Bogotá, cuando un automóvil de gama alta perdió el control y se estrelló contra un poste en la concurrida calle 100, a la altura de la carrera 18A.

El hecho, que quedó grabado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, generó alarma entre los conductores y peatones que se encontraban en el sector.

El automóvil perdió el mando frente a la Clínica Barraquer

El incidente tuvo lugar frente a la Clínica Barraquer, en el sentido occidente–oriente. En la grabación compartida en plataformas digitales se observa a un motociclista que cruzaba la vía en el momento en que un BMW rojo, identificado con placas NIW 736, lo rebasó a gran velocidad.

Segundos más tarde, el conductor perdió el dominio del vehículo, que se salió de la calzada e impactó violentamente contra un poste de energía, derribándolo por completo debido a la magnitud del choque.

Lo más leído

1. Inteligencia artificial identificó cuál es el negocio más rápido y rentable para alcanzar la riqueza en poco tiempo
2. Un especialista divulga imágenes mientras le aplica inyecciones en la cabeza al presidente Petro: “Todo tiene siempre un propósito”
3. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez

La escena causó pánico entre los presentes, quienes corrieron a auxiliar a los ocupantes del carro. Testigos narraron que el automóvil quedó seriamente averiado tras el fuerte golpe, mientras en el entorno se generó caos por el cierre parcial de la vía.

Contexto: Habitante de calle terminó muerto tras intentar robar cable de energía en Bogotá; fue hallado dentro de una caja de alto voltaje

Reacción ciudadana y labores de rescate

En las imágenes posteriores al accidente se aprecia cómo dos personas que iban a bordo de una camioneta blanca se bajaron rápidamente para socorrer a los heridos. Otros transeúntes que se encontraban cerca se sumaron a las labores de ayuda, intentando sacar a los ocupantes del BMW y brindándoles los primeros auxilios mientras llegaban los organismos de emergencia.

Pocos minutos después, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá arribaron al lugar con el apoyo de la Policía Metropolitana y personal de salud. Los equipos de rescate adelantaron maniobras para estabilizar a los dos lesionados y garantizar su traslado a un centro médico cercano, donde recibieron una valoración más detallada.

El accidente obligó al cierre parcial de un carril de la calle 100, lo que generó congestión vehicular en la zona mientras se adelantaba el retiro del automóvil siniestrado y del poste derribado.

Según el reporte oficial, el hecho dejó como saldo dos personas heridas y cuantiosos daños materiales, tanto en el vehículo de lujo como en la infraestructura pública del sector. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Expresidente Álvaro Uribe Vélez señala que desde el Gobierno se enviaron mensajes que instigaron el atentado contra Miguel Uribe Turbay

2. Daniel Muñoz dejó tendido a rival de Chelsea: se la devolvieron y quedó retorcido en el campo

3. Esposa de Luis Díaz reaccionó a su primer gol con el Bayern Múnich; levantó comentarios

4. Juan Carlos Pinzón entregó detalles sobre su encuentro con el expresidente Uribe: “Debemos encontrar un propósito común”

5. Murió Terence Stamp, actor de ‘Superman’ y ‘Star Wars’; su familia hizo dura petición

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Accidente vehicularBogotávideoViralredes socailesAccidente de tránsitoBMW

Noticias Destacadas

Miguel Uribe Turbay y Alvaro Uribe Vélez

Expresidente Álvaro Uribe Vélez señala que desde el Gobierno se enviaron mensajes que instigaron el atentado contra Miguel Uribe Turbay

Redacción Semana
La marihuana camuflada en las gomitas.

Cayó en el Aeropuerto El Dorado cargamento de marihuana camuflado en gomitas: la Policía entregó detalles

Redacción Nación
El presidente, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la ceremonia de reconocimiento de tropas, en Bogotá, el 11 de marzo de 2025

“No hay cese al fuego con ningún grupo armado ilegal”: MinDefensa ordenó ofensiva militar en el Caquetá y anunció millonarias recompensas

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.