¿Quién denunció a Gustavo Petro en España por el secuestro de Fernando González Pacheco?

Son más de 40 noticias criminales las que corren en contra de Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico en España, y una de ellas se convirtió en una proceso formal en la Audiencia Nacional y tiene número de radicado. Esa denuncia fue radicada por Francois Cavard, un periodista con conocimiento en derecho que logró llevar el proceso a España, en razón de la jurisdicción universal.

Cavard es periodista y con estudios en Derecho. Descubrió a través de los mismos reportes del Centro de Memoria Histórica que en contra de Gustavo Petro y el M-19 existen reconocidos o indagados más de 5.900 crímenes, la mayoría en la impunidad, según el comunicador, quien advierte que su denuncia está lejos de los escenarios políticos, pues lleva años pidiendo la investigación.

“Son 40 noticias criminales que puso en marcha ante la audiencia nacional de España, ya tenemos número de radicado y hay un trabajo con abogados en España para avanzar en la investigación”, señaló el abogado a SEMANA.

El comunicador, que se presenta como defensor de derechos humanos, advierte que por razones de espacio y tiempo, no pudo ocuparse de los 5.900 hechos criminales que están registrados en el Centro de Memoria Histórica, pero en la denuncia por el caso del secuestro Pachecho y otro 40 hechos criminales, hay 800 páginas de información que estuvo recuperando de los anaqueles judiciales en Colombia.

“Son 5.900 crímenes cometidos por Gustavo Petro y el M-19 por razones de espacio solo pude ocuparme de 40 casos y la una denuncia de 800 páginas, no tiene cálculo político hace 4 años descubrí que no hay indulto a Gustavo Petro, no tenía cómo calcular que el resultado saldría en esta coyuntura”, señaló el periodista.

¿Por qué en España?

Una duda que surge luego de conocer que la Audiencia Nacional de España abrió noticia criminal de un caso que ocurrió en Colombia, la resuelve el mismo denunciante tras asegurar que se acogieron a la llamada jurisdicción universal que fue incorporada luego de los crímenes de los nazis y así impedir que la nacionalidad de se convirtiera en un argumento de impunidad.

Se trata de un escenario judicial que admite hechos criminales ocurridos fuera del territorio español y que en cada jurisdicción o país donde fueron perpetrados no recibieron la debida atención de las autoridades judiciales o los Estados. Ahí opera la jurisdicción universal.

Según el denunciante lo que esperan es contactarse con abogados en España para que aporten el material probatorio necesario y que conduzca a una formalización de la denuncia, con la evidencia, con la obvia vinculación de Gustavo Petro. El periodista insiste que la denuncia estaba en trámite y que la coyuntura política que vive Colombia resultó ser una coincidencia.

Claramente Gustavo Petro tendrá que acudir a sus abogados para conocer la denuncia, los alcances de la misma y si es necesario presentarse ante la audiencia nacional para conocer los detalles del proceso. Determinar las implicaciones legales de la denuncia será fundamental de cara a preparar una defensa y asumir la responsabilidad en un escenario de juicio.