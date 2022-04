“¿Quién dio la orden, Santos o Uribe?”: el desgarrador reclamo ante la JEP por falsos positivos

Jaqueline Castillo es uno de los familiares de víctimas que tuvo la oportunidad, este miércoles, de entregar su testimonio ante la JEP en el marco de las investigaciones por el caso 03, conocido como falsos positivos. “Soy hermana de Jaime Castillo Peña, quien desapareció el 10 de agosto del 2008 y aparece muerto después en Ocaña, Norte de Santander, como si fuera un guerrillero en Norte de Santander”. De esta manera inició su relato ante los magistrados de la justicia transicional.

“Cuando estaba buscando a mi hermano, vi lo que ocurrió en Soacha con muchos jóvenes... y en Medicina Legal me entero que lo habían pasado por guerrillero, tuve que ir con dolor a Ocaña, 16 horas de carretera, lo encontró enterrado miserablemente asesinado, con 4 impactos de bala en las piernas y la espalda”, contó.

Castillo empezó una búsqueda por la verdad desde ese momento y sin duda alguna, su voz se quiebra al recordar a su hermano después de más de una década.

“Toda esta práctica sistemática se desarrolló durante el Gobierno Uribe, que de acuerdo a los resultados ustedes recibirían ascensos, medallas, vacaciones y eso los llevó a buscar resultados. Queremos conocer la verdad, queremos llegar a saber quién dio la orden de cometer estos crímenes”, dijo.

Y agregó: “Si es el momento de hacer un acto de reconciliación, Colombia tiene que saberlo pero no solamente Colombia sino el mundo entero. Yo entiendo el sufrimiento ante sus familias, lo estigmatizados que han estado pero si queremos un mejor futuro, hablemos con la verdad. No hay nada más que decir sino que contemos, insisto, quién ordenó cometer estos crímenes. Los 6402 significó demasiado. Queremos mostrar que se trató de una práctica sistemática”.

Pero no es el único testimonio ante los magistrados. Blanca Nubia Monroy, una de las madres víctimas y vocera de esta organización civil, le relató a SEMANA que estar en esa audiencia les movió las fibras. “Era de suponerse que iba a llegar este momento donde escucháramos la verdad. Me siento contenta y a la vez triste, porque esta lucha que llevamos 14 años no ha sido en vano”, dijo la mujer, quien espera que en las próximas audiencias sigan mencionando más nombres de los altos mandos militares que dieron las órdenes de cometer los falsos positivos”.

“El dolor me ha ayudado a ser muy fuerte. A las Madres de Soacha nos han tratado de locas, de víboras, pero aquí estamos y por fin escuchamos la verdad. Los militares se están doblegando, de pronto se están arrimando por un beneficio; en la justicia ordinaria nunca fueron capaces de decir la verdad de lo que había pasado, a pesar de que ellos sabían que nuestros hijos no eran guerrilleros”, lamentó Monroy.

En la segunda audiencia pública de la JEP que se desarrolló en Ocaña, este miércoles ofreció su testimonio Sandro Mauricio Contreras, quien fungió como sargento de la brigada 15 de inteligencia del Ejército Nacional de Colombia.

El exmilitar reconoció ante los magistrados y ante las madres de los víctimas de los llamados falsos positivos que usó un “patrón criminal” para ubicar, trasladar y asesinar a los jóvenes de Soacha en Ocaña. Estas personas fueron llevadas mediante engaños a Norte de Santander, en donde los asesinaron en marzo del 2008 y, posteriormente, autoridades del Ejército los presentaron como guerrilleros muertos en combates.