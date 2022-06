¿Quién será el jefe de la oposición si el antipetrismo tiene más de 10 millones de votos?

En su discurso de triunfo, Gustavo Petro anunció lo que parece inevitable: tendrá una oposición “ferrea”, como el mismo describió. El nuevo presidente, sin embargo, dejó de lado su espíritu confrontacional y lanzó algunas frases conciliadoras. “No vamos a destruir a nuestro enemigos”, aseguró. “Significa que nos perdonamos”, agregó Gustavo Petro. Y acto seguido hizo una invitación: Rodolfo Hernández y esa oposición serán siempre bienvenidos en el Palacio de Nariño para dialogar sobre los problemas de Colombia. “Quizá no los entenderemos muchas veces”, concluyó.

Quien fuera en el pasado el jefe de ese antipoder ahora sentado en la Casa de Nariño piensa cómo enfrentarla o quizás cómo seducirla. Sin embargo, a pocas horas de su elección aún no se avizora quién podrá tomar su lugar como el líder del contrapoder del Gobierno. La respuesta lógica que sería Rodolfo Hernández no parece ser la indicada.

En un breve discurso divulgado por redes sociales, el candidato reconoció la victoria de Petro y no se lanzó a tomar ese lugar de ser su antítesis. “Colombianos, hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que votaron lo hicieron por el otro candidato. Como lo expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser y deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente, espero que esta decisión que han tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de primera vuelta”, dijo Hernández.

Su tono fue bastante abierto y cordial. “Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir al país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron por él”, expresó el exalcalde de Bucaramanga, quien agradeció a los más de 10,5 millones de colombianos que votaron por su candidatura. Al poco tiempo publicó un trino. “Llamé a Gustavo para felicitarlo por el triunfo y ofrecerle mi apoyo para cumplir con las promesas de cambio por las que Colombia votó hoy. Colombia siempre va a contar conmigo”, subrayó.

A pesar de que su asesor Miguel Ángel Beccassino había dicho la noche del domingo que aceptaría la curul de senador que le otorga la ley por haber quedado en segundo lugar, el lunes festivo Hernández salió con una frase que parece indicar que no le suena del todo ese puesto.

“Él me dijo que era como poner a Lionel Messi de arquero, que allá (en el Senado) no iba a sentirse bien y que no le aportaba ningún valor agregado al país que él fuera o no senador”, relató Jorge Figueroa, exsecretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga durante el gobierno de Rodolfo Hernández a SEMANA.

Con Rodolfo ofreciendo su apoyo a Gustavo Petro, los ojos de quien le haría contrapeso recayeron en su adversario histórico: Álvaro Uribe. Pero el expresidente también fue muy amable, quizá como nunca antes. El expresidente que llevaba más de un año diciendo repetidamente “Ojo con el 2022″, en alusión a una eventual victoria de Gustavo Petro, publicó un trino con un mensaje muy respetuoso frente al nuevo presidente. “Para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el presidente. Que nos guíe un sentimiento: primero Colombia”, expresó el exmandatario.

Sin embargo, más de 10 millones de colombianos acudieron a las urnas para rechazar la llegada de Gustavo Petro al poder. Los votos de Rodolfo Hernández se explican en el fenómeno de su candidatura, en el deseo de cambio, pero también en el miedo de que Colombia girara a la izquierda. ¿Quién va a representar a ese enorme sector?

Gustavo Petro reafirmó en su discurso que el cambio que viene será radical. “Esta historia, lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo... Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma, no vamos a traicionar a ese electorado que lo que le ha gritado al país es que a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra. Un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas: la política del amor”, aseguró.

¿Quién será la voz de todas esas personas que temen a esos cambios? Fico Gutiérrez se perfilaba en ese rol. En campaña fue un voraz crítico de lo que significaría un gobierno de Gustavo Petro. Tras la publicación de los ‘petrovideos’, el exalcalde de Medellín incluso denunció en la Fiscalía la campaña de desprestigio que le montaron desde la campaña del Pacto Histórico.

En un video en la mañana del domingo expresó su posición. “Soy solo el dueño de mi voto, si quiero invitarlos a pensar a quién vamos a elegir, vamos a decidir quién va a manejar nuestra seguridad, nuestra economía, la educación y el rumbo de nuestra nación, de nuestras familias y de nuestros hijos”, afirmó Gutiérrez.

“O elegimos a Rodolfo o elegimos a Petro, y entre las dos opciones, hay una que no solo sería un cambio para empeorar, sino que demostró que, así como hicieron la campaña, piensan gobernarnos, con división, con trampas, con odios y con engaños; además, amenazan con incendiar a Colombia si no ganan las elecciones”, dijo el exaspirante a la Presidencia de Colombia.

“El que dividió y generó odio para ganar, luego, no podrá unir para gobernar, me refiero a Petro. Votar en blanco o no salir a votar es poner en riesgo nuestro futuro y en esta ocasión, esta opción solo favorece a Petro”, agregó.

Tras conocer los resultados, apenas puso un trino. “Petro, espero que su gobierno no sea el reflejo de su campaña. Que su Presidencia dure 4 años y no más. Que respete la propiedad privada, la libre prensa, la iniciativa empresarial, el ahorro de los colombianos, a los opositores y a quienes pensamos muy diferente a usted”.

Pero quizás el mayor contrapeso se podría dar en el Congreso. Según el estatuto de la oposición, el 7 de septiembre, un mes después de la posesión de Petro, las organizaciones políticas deberán decidir si declararse en oposición, independiente o de gobierno. Sin embargo, antes de la instalación del nuevo Congreso, se perfilan varios parlamentarios que podrían liderar la vigilancia y el control al nuevo presidente.

Poco después de conocerse la victoria de Gustavo Petro, la senadora reelecta María Fernanda Cabal prometió oposición y cambió su foto de perfil en sus redes sociales para recalcar su nuevo compromiso.

“Aquí estoy y soy oposición. No los voy a abandonar. Los socialistas solo saben destruir y nuestra obligación es defender la libertad”, publicó en Twitter.

Según Cabal, representará ese “medio país” que no está de acuerdo con la propuesta de Petro: “Necesita y tiene derecho a ser escuchado, además del 48 % del país abstencionista”.

Una etapa difícil de la vida nacional está por empezar y debemos prepararnos para enfrentarla, con el tesón que demanda la defensa de nuestros principios y valores.



“No es momento para el inconformismo, ni tampoco para la desesperanza. No es momento para la claudicación porque encontraremos en la ayuda de Dios y en la fortaleza de nuestras convicciones el optimismo necesario y la voluntad firme para hacer oír nuestras voces”, agregó.

El Centro Democrático, una siempre disciplinada bancada de Senado y Cámara de Representantes, será clave para la oposición en los próximos cuatro años. Miguel Uribe Turbay, el senador más votado, también se comprometió con quienes no comparten las ideas de Gustavo Petro.

Desde el Senado protegeré a los colombianos y defenderé la democracia y libertad.



Haré una oposición inteligente:



Pensando primero en Colombia;

Con base en hechos y no en odios;

Para construir, no destruir;

Sensata, no obstinada;

“Desde el Senado protegeré a los colombianos y defenderé la democracia y la libertad. Haré una oposición inteligente: pensando primero en Colombia; con base en hechos y no en odios; para construir, no destruir; sensata, no obstinada; que sea incluyente, no sectaria”, trinó en la noche del domingo.

Efraín Cepeda, senador reelecto del Partido Conservador, reconoció la victoria de Gustavo Petro, pero recalcó su compromiso con las libertades individuales.

“Desde el Senado mantendré mi compromiso por la defensa de los derechos, las libertades y por el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. Con firmeza seguiremos trabajando por nuestro país”, dijo, quien hizo público su voto a favor de Rodolfo Hernández.

Ómar Yepes, presidente del partido, aseguró que la colectividad se mantendrá fiel a sus principios: “Defenderá la democracia, las libertades, la institucionalidad, la propiedad, la libre empresa y todo aquello que lo ha caracterizado a lo largo de la historia”.

David Luna, cabeza de lista al Senado de Cambio Radical, también se declaró desde ya en oposición al gobierno de Petro.

“Los resultados se respetan, aceptan y acatan. Presidente Gustavo Petro, espero que reconcilie el país y que gobierne para todos. Desde el Senado, como es mi deber, ejerceré oposición de manera estricta, independiente y constructiva”, publicó en sus redes.

Los partidos que están por definirse son el Partido Liberal, Alianza Verde y el partido de La U, cuya presidenta, Dilian Francisca Toro, se mostró optimista frente a lo que serían cuatro años de gobierno de Petro.

“Detrás de la elección de Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez como vicepresidenta está la esperanza de un Estado mucho más cercano a las necesidades de la gente”, expresó en un video.

Toro también llamó al presidente electo a unir al país, “fracturado por los radicalismos”. “De nuestra parte, el partido de La U reafirma su compromiso por el país de trabajar de manera conjunta y de trabajar en la construcción de iniciativas que conduzcan al propósito de cambio”, afirmó.

Sergio Fajardo, quien votó en blanco, tampoco se ve como un líder de la oposición. En un corto mensaje en su cuenta de Twitter, Sergio Fajardo felicitó a Gustavo Petro por ser elegido como nuevo presidente de Colombia para el período 2022-2026. El excandidato le envió un mensaje de reflexión a Petro. “Le deseo lo acompañe la sabiduría para tranquilizar y cuidar este país adolorido”, manifestó el excandidato de la Coalición Centro Esperanza.

Fajardo, quien obtuvo apenas 885.268 votos en la primera vuelta, había manifestado tener constantes desacuerdos con las políticas y propuestas del líder del Pacto Histórico. De igual manera, había anunciado públicamente que no iba a votar por Petro para la segunda vuelta. Estas declaraciones las hizo después que no se llegara a ningún acuerdo con la campaña de Rodolfo Hernández.

“(...) Yo por Gustavo Petro no voto. Estoy escribiendo un texto para decir por qué no voto por Gustavo Petro, lo voy a poner por escrito. Me han llamado muchas personas del Pacto Histórico, personas que yo no conozco, que conozco sus nombres, personas de las que tengo una buena impresión en la distancia, y han conversado conmigo. He conversado con muy poquitos, muy poco, y yo les he dicho que por él no voy a votar”, manifestó.

Después de la victoria, Fajardo no se ha pronunciado largamente ni ha anunciado que tendrá un papel vigilante del nuevo gobierno.