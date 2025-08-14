Luego de la cumbre de comandantes de Policía que se desarrolló en Bogotá, la institución realizó varios movimientos de comandantes y unidades.

El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, sería el nuevo Director de la Dijín. | Foto: VANESA LONDOÑO

En la Escuela General Santander, los comandantes de las unidades estuvieron reunidos redefiniendo las estrategias en materia de seguridad e investigación para combatir el crimen ciudadano y del alto impacto.

Dentro de los cambios que se han conocido se encuentran la Dirección de Carabineros, en la regional 5 y en la Dirección de Investigación Criminal, Dijín.

En la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, que es la punta de lanza de la Policía para afectar a las organizaciones de alto impacto, sería nombrado el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, actual director antisecuestro y extorsión.

A la dirección de Carabineros llegaría el general Carlos Germán Oviedo Lamprea, para reemplazar al general José James Roa, quien salió de la institución en medio de extrañas circunstancias.

El director de la Policía, el general Carlos Triana, habría autorizado varios cambios en unidades y comandancias. | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Otro de los cambios significativos sería en el servicio nacional de la Policía, cargo que ocuparía el general Andrés Fernando Serna Bustamante, actual comandante de la Policía de Cundinamarca.

Es de anotar que recientemente en el Ejército se dio un remezón interno, que obligó al cambio de cargos de varios generales, entre ellos el general Federico Mejía, comandante en el Cauca, una de las zonas más afectadas por la violencia.

Los cambios

El mayor general Giovanni Rodríguez León, actual comandante de la Segunda División (CODIV2), asumirá como comandante del Comando de Educación y Doctrina.

Brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, actual comandante de la Tercera División, (CODV3), será el nuevo comandante del Centro Nacional de Entrenamiento.

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, confirmó cambios dentro del Ejército. | Foto: Juan David Herrera/ El País

El brigadier general Javier Hernando Africano López, actual comandante de la Brigada 18 (CBR18), asumirá como comandante de la Tercera División del Ejército Nacional.

Por su parte, el brigadier general Rodolfo Morales Franco, actual comandante de la Brigada 13 (CBR13), será designado como comandante de la Segunda División del Ejército Nacional.

Asimismo, el brigadier general Jorge Ricardo Hernández Vargas, actual comandante del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC), asumirá como comandante de la Décima Brigada.

Brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, asumirá funciones como comandante del Comando de Personal (COPER).

Brigadier general Samuel Salinas Valencia, actual comandante del Comando de Personal (COPER), será el nuevo comandante de la Décima Octava Brigada.