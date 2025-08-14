Suscribirse

Nación

¿Quién sería el nuevo director de la Dijín? Habría cambios al interior de la Policía

Se trata de relevos en unidades clave para combatir el crimen organizado.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 1:14 p. m.
Rueda de prensa medidas de seguridad elecciones
¿Quién es el nuevo director de la Dijín? Estos son los cambios al interior de la Policía. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Luego de la cumbre de comandantes de Policía que se desarrolló en Bogotá, la institución realizó varios movimientos de comandantes y unidades.

Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria
El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, sería el nuevo Director de la Dijín. | Foto: VANESA LONDOÑO

En la Escuela General Santander, los comandantes de las unidades estuvieron reunidos redefiniendo las estrategias en materia de seguridad e investigación para combatir el crimen ciudadano y del alto impacto.

Dentro de los cambios que se han conocido se encuentran la Dirección de Carabineros, en la regional 5 y en la Dirección de Investigación Criminal, Dijín.

En la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, que es la punta de lanza de la Policía para afectar a las organizaciones de alto impacto, sería nombrado el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, actual director antisecuestro y extorsión.

Lo más leído

1. Drástico giro en caso de joven asesinado por habitante de calle en Itagüí: hermana lo contó todo
2. Pareja pierde vuelo a Puerto Rico por seguir indicaciones de la IA; uno de ellos terminó llorando: “No me fío más”
3. Giro en el estudio de la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la trascendental decisión en el Tribunal Superior de Bogotá

A la dirección de Carabineros llegaría el general Carlos Germán Oviedo Lamprea, para reemplazar al general José James Roa, quien salió de la institución en medio de extrañas circunstancias.

Bogotá. Julio 05 de 2025. El director general de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, ofreció una rueda de prensa en la que se dieron a conocer detalles sobre la captura de alias ‘El Costeño’, presunto autor intelectual del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay
El director de la Policía, el general Carlos Triana, habría autorizado varios cambios en unidades y comandancias. | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Otro de los cambios significativos sería en el servicio nacional de la Policía, cargo que ocuparía el general Andrés Fernando Serna Bustamante, actual comandante de la Policía de Cundinamarca.

Es de anotar que recientemente en el Ejército se dio un remezón interno, que obligó al cambio de cargos de varios generales, entre ellos el general Federico Mejía, comandante en el Cauca, una de las zonas más afectadas por la violencia.

Los cambios

El mayor general Giovanni Rodríguez León, actual comandante de la Segunda División (CODIV2), asumirá como comandante del Comando de Educación y Doctrina.

Brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, actual comandante de la Tercera División, (CODV3), será el nuevo comandante del Centro Nacional de Entrenamiento.

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, afirmó que los uniformados de la institución continúan con su labor constitucional en la zona rural de Jamundí, para restablecer el orden.
El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, confirmó cambios dentro del Ejército. | Foto: Juan David Herrera/ El País

El brigadier general Javier Hernando Africano López, actual comandante de la Brigada 18 (CBR18), asumirá como comandante de la Tercera División del Ejército Nacional.

Por su parte, el brigadier general Rodolfo Morales Franco, actual comandante de la Brigada 13 (CBR13), será designado como comandante de la Segunda División del Ejército Nacional.

Asimismo, el brigadier general Jorge Ricardo Hernández Vargas, actual comandante del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC), asumirá como comandante de la Décima Brigada.

Brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, asumirá funciones como comandante del Comando de Personal (COPER).

Brigadier general Samuel Salinas Valencia, actual comandante del Comando de Personal (COPER), será el nuevo comandante de la Décima Octava Brigada.

Brigadier General César Augusto Martínez Páez, actual comandante de la Brigada 10 (CBR10), asumirá como comandante de la Décima Tercera Brigada.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Amazon expande su entrega de comestibles el mismo día, a 1.000 ciudades de Estados Unidos

2. Reapareció hombre que supuestamente le disparó a Juan Felipe Rincón, hijo del exinspector de la Policía: “Yo sí claramente sé quién fue”

3. Estados Unidos despliega fuerza militar en el Caribe para enfrentar a carteles, incluyendo al vinculado con Nicolás Maduro

4. Tiembla Nairo Quintana: Movistar alista última decisión para la Vuelta España 2025

5. Horóscopo del Niño Prodigio para el jueves 14 de agosto de 2025: advertencias y sorpresas para los signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PolicíaMinisterio de DefensaSeguridad ciudadana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.