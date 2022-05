“Quienes le ponen zancadillas a mi candidatura son los seguidores de Sergio Fajardo”: Ingrid Betancourt

SEMANA: Hoy hay una audiencia en el Consejo Nacional Electoral, donde se define la suerte de su candidatura presidencial. La cuestionan porque usted hacía parte de una coalición y hoy va sola con su movimiento Verde Oxígeno...

INGRID BETANCOURT: Es una audiencia que se cita en un lapso de tiempo muy corto, pues el oficio de citación llegó a nuestro correo electrónico el pasado viernes 6 de mayo a las 7:29 pm. Igual estaremos virtualmente en la audiencia en la tarde de este martes.

SEMANA: ¿Por qué cree que están actuando rápido? ¿Por la premura de las elecciones o cree que hay algo más de fondo?

I.B.: No creo, espero que no. Pero lo que sí puedo decir es que todas las solicitudes que hemos presentado ante el Consejo Nacional Electoral han sido negadas y son solicitudes amparadas por la sentencia de la Corte Constitucional que ordena que al partido Verde Oxígeno como al Nuevo Liberalismo y a Salvación Nacional, que nacen en virtud de la misma sentencia, se les garantice igualdad de condiciones para la campaña electoral a la presidencia.

En el tema de anticipos, por ejemplo, todas las campañas han recibido sus recursos salvo Verde Oxígeno con el argumento de que tenemos que presentar los requisitos de ley, entre ellos, tener elegidos en 2018 cuando el partido no existía. Nos están negando la financiación de la campaña necesaria para pautar en medios exigiéndonos lo que no podemos cumplir por fuerza mayor. Eventualmente legalmente nos darán la razón… pero cuando se haya terminado la campaña presidencial.

SEMANA: ¿Usted cree que la quieren sacar de la carrera presidencial?

I.B.: Negar los recursos de ley es una manera de amordazar una campaña, y esto se añade a todas los demás ataques bajos que se han presentado por todos lados. Recuerde la información falsa sobre una alianza con Álvaro Uribe, que lanzaron allegados a Sergio Fajardo, o la narrativa de culpar a Verde Oxigeno por el descalabro de la coalición cuando todos ellos se dedicaron a atacarse entre sí antes de la consulta, o la manera cómo De la Calle buscó victimizarse, haciendo alusión a un secuestro, lo cual de entrada es banalizar y burlarse de hechos muy dolorosos que padecimos las víctimas de las Farc, todo porque la ley pone unas reglas para evitar la doble militancia y que él debe cumplir, algo que él conocía cuando recibió el aval del Verde Oxigeno y cuando aceptó que Verde Oxígeno saliera de la coalición.

SEMANA: Lo que dice el demandante es que Verde Oxígeno está atado a la coalición Centro Esperanza, es decir, que usted no podía estar en la coalición al Senado, pero no a la presidencia

I.B.: Eso es falso. Si recuerdan, salimos de la coalición en enero, antes de que todos los de la Centro Esperanza se inscribieran para la consulta del 13 de marzo. Ese acuerdo para la consulta se firmó a principios de febrero cuando ya el partido VO había roto con la coalición. El acuerdo que ellos firmaron tiene fuerza vinculante pero no para Verde Oxígeno que no aparece mencionado, ni como participante ni como firmante del acuerdo. Hay una voluntad evidente de hacer daño, de confundir al CNE fundamentándose en lo pactado para el Congreso con la Alianza Verde y algunos partidos de la coalición, que nada tiene que ver con la consulta de precandidatos presidenciales en la cual no participamos, todo para crear un impacto mediático y lograr poner en tela de juicio la candidatura presidencial de Verde Oxígeno.

SEMANA: ¿Qué políticos están detrás de sacarla de la carrera por la Casa de Nariño?

I.B.: Pienso que la candidatura de Verde Oxígeno puede molestar a algunos políticos, es obvio, pero en este caso hay algo que es real y es que quienes nos ponen zancadilla, quienes formulan esta petición al CNE para que se revoque nuestra candidatura, son los seguidores de Sergio Fajardo. Es una realidad que no puedo desconocer.

SEMANA: Usted se refiere a Luis Carlos Orejarena, quien demandó su candidatura…¿él es cercano a Fajardo?

I.B.: Él era un candidato de Sergio Fajardo al Senado, miembro de Compromiso Ciudadano y a quien Verde Oxígeno le dio el aval por solidaridad con Fajardo y sin pedir nada a cambio. Definitivamente esto es una puñalada en la espalda.

SEMANA: ¿A usted le duele que la estén queriendo sacar de la carrera presidencial la propia gente del centro a la que usted pertenece?

I.B.: Ellos toman sus decisiones de aceptar las maquinarias de Alejandro Gaviria, esas fueron sus decisiones, no las mías, después ellos se atacan duramente entre ellos y ahora siguen conmigo atacándome y persiguiéndome.

Es ese talante el que se vio en la coalición donde se acusaron los unos a los otros y ahora quieren tumbar mi candidatura acusándome ante el CNE. Me parece que es una actitud muy cuestionable, la de tirar la piedra y esconder la mano, la de incumplir lo pactado o la de decir una cosa y después echarse para atrás como hicieron con Rodolfo Hernández cuando hace unos días se buscaba la unión del centro. Deberíamos estar buscando consolidar las fuerzas de centro para poder pasar a segunda vuelta, no actuar como pirañas en contra de quienes estamos en el centro.

SEMANA: Conclusión: ¿es un ataque desde la Centro Esperanza?

I.B.: Sé que no son todos los de la Centro Esperanza, yo hablé con algunos de ellos y quedaron sorprendidos, no sabían del tema.

SEMANA: Volviendo a Sergio Fajardo, ¿qué ganaría su gente con sacarla de la contienda electoral?

I.B.: Lo único que nos llama la atención es el momento en que se presentó la acción ante el CNE . Esta solicitud de revocatoria coincide con el momento en que Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández acuerdan una posible unión entre ellos.

Habían establecido que de darse esa unión sería con base en las encuestas y quien triunfara en los sondeos recibiría el apoyo del otro. Uno podría pensar que si a mí me sacan de la contienda, eso permitiría sumarle mi porcentaje de favorabilidad a Fajardo y pasar por encima de Rodolfo Hernández para ser el candidato único del centro. Fíjese que a sabiendas de que todo esto estaba sucediendo, el partido decidió apoyar esa posible unión de Sergio con Rodolfo, anunciando que retiraríamos nuestra candidatura si eso fortalecía la unión del centro, para darle a Colombia una opción presidencial distinta con posibilidades de pasar a segunda vuelta.

SEMANA: Es decir, ¿usted cree que la gente de Fajardo trató de borrarla del escenario para consolidar a su candidato y de paso competirle a Rodolfo Hernández?

I.B.: Sí, pienso que esa es una explicación posible, porque no veo de otra manera que ganarían con esta acción. Lo triste es pensar que hace 20 años las Farc me sacaron del tarjetón y hoy quienes me quieren sacar son personas a quienes el partido les abrió sus puertas.

SEMANA: Por último, ¿cómo es su relación con Sergio Fajardo?

I.B.: La última vez que me senté a dialogar con Fajardo fue el 14 de marzo cuando él me invitó a su casa. Hablamos, yo le dije que era muy importante que en algún momento nos uniéramos con todas las fuerzas del centro. Después de ese momento empieza la guerra sucia. Primero con los ataques de Humberto de la Calle a través de los medios, y la verdad es que nunca me llamaron, solo me notificaron por la prensa. Ahora lanzan esta andanada para sacarme del ruedo. Esa no es la política en la cual yo creo. Creo que a pesar de las diferencias es necesario buscar escenarios diferentes para Colombia, con grandeza y generosidad. Cuando se acabe la campaña presidencial, Humberto de la Calle será un elegido del Verde Oxigeno en el Senado de la Republica. Siempre estaremos tendiendo la mano y creando puentes. Creo que debemos ser mejor que esto.