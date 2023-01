¿Quiénes recibirán el subsidio de alimentación y educación que anunció el Gobierno?

En las últimas horas el presidente, Gustavo Petro, anunció que en las sesiones extraordinarias del Congreso pedirá adición presupuestal para otorgar un nuevo subsidio, esta vez sería para un apoyo en alimentación y educación para los más vulnerables.

En su discurso en Cali, el mandatario incluso comparó la situación vivida en ese momento en Colombia con lo que está ocurriendo en Perú - Foto: Presidencia de la República

Según el mandatario de los colombianos el nuevo subsidio estaría dirigido para 100.000 jóvenes de sectores populares.“Lo vamos a presentar, porque es la plata que viene de los impuestos que crecieron a partir de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado”, explicó el jefe de Estado, Gustavo Petro.

Al respecto señaló que “en ese presupuesto que vamos a presentar en estos días, verán ustedes lo que queremos como Gobierno, que no es bala para los jóvenes y no es tener los oídos sordos para el reclamo justo. Es intentar construir conjuntamente los puentes que nos unan como sociedad”.

Los anuncios se dieron durante un encuentro con jóvenes en Cali este sábado 28 de enero y agregó que los recursos que se logren serán destinados “a la mamá, joven ella, que tiene el niño y no tiene hoy con que llevarle la leche; pero también, dándole comida a ese joven que se atrevió a salir a la calle para gritar dignidad, a los campesinos sin tierra, a ver si es posible que tengan tierra, a la educación, a ver si es posible que hagamos saltar la muralla de la universidad para que se convierta en puertas abiertas para la juventud”.

También exhortó a los jóvenes a aportar a la Paz Total: “La lucha está en esos millones de personas que deciden transformar un país o mantener un país, y no por allá, en esas trochas que yo conozco, aislado, donde no se espera más que la muerte o matar. Matar o morir no sirve para transformar a Colombia. Eso ya lo hemos visto durante décadas”.

En el encuentro el presidente hizo un llamado a algunos sectores estatales para que se permita liberar de las cárceles a los jóvenes que participaron en la protesta social, de modo que avance la reconciliación entre ellos con una parte de la sociedad y el Estado colombiano.

¿Petro sin apoyo en las marchas? - Foto: Presidencia / SEMANA

Durante el diálogo que sostuvo en Cali con jóvenes y empresarios de la iniciativa ‘Compromiso Valle’, el Mandatario afirmó: “Quienes asesinaron a los jóvenes están saliendo libres, y los jóvenes están quedando presos. Eso se llama injusticia, y es propulsada por sectores del Estado. Y cuando el Estado construye injusticia, construye violencia, destruye la idea de la nación y el concepto mínimo de la democracia”.

“Yo les digo a esos sectores estatales que no sigan en ese camino, que permitan la reconciliación de una parte de la sociedad con el resto de la sociedad y con el Estado, y podamos abrir unos caminos a los que hemos llamado la Paz Total”, que se hace no solo con la gente armada que anda en las noches por las trochas, sino que se hace es con la sociedad, resaltó.

El mandatario llamó al diálogo, reconciliación y perdón que solo fluye cuando hay inclusión social - Foto: Presidencia de la República

Y sostuvo: “Si la paz no es con la sociedad, no hay paz. La paz con la sociedad implica cambios, claro que sí. Implica transformaciones, implica diálogos y pactos para poderlos hacer. No barrotes, no cárceles”.

El Jefe de Estado recalcó que su Gobierno cree “en que es posible un pacto, en que es posible cerrar las heridas y articular los lazos de toda la sociedad colombiana en su diversidad, para construir eso: una nación, una unidad que se llama nación, que permita que en este país tan hermoso pueda la gente vivir en él con dignidad”.