¿Quiénes son las nuevas ministras y qué representan cada una?

Susana Muhamad es la única petrista pura sangre. Las demás son cercanas al nuevo presidente, pero no han hecho activismo a su lado.

Tres semanas después de haber obtenido el triunfo en las urnas, el presidente electo, Gustavo Petro, ha venido revelando poco a poco quiénes serán sus ministros.

Este martes hizo público el nombramiento de Susana Muhamad como ministra de Medio Ambiente, una concejal de Bogotá que hace parte de la Colombia Humana, el partido político de Petro, y quien le hizo una oposición férrea al gobierno de Claudia López cuando la alcaldesa mantuvo diferencias con el líder de izquierda.

Precisamente, Muhamad está a punto de quedar por fuera del Concejo de Bogotá porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le canceló su credencial tras determinar que se presentaron fallas en el conteo de los votos que llevaron a la conformación de las nuevas listas del cabildo, luego de varias renuncias en 2021.

Muhamad es una de las personas más cercanas a Petro y ha tenido la oportunidad de trabajar a su lado. Cuando Petro se desempeñó como alcalde de Bogotá, Muhamad fue secretaria de Medio Ambiente.

Con el nombramiento de Carolina Corcho en el Ministerio de Salud, Petro le dio un espacio en su gabinete a una líder sindical y a una psiquiatra que durante la pandemia por la covid- 19 fue crítica del sistema de salud colombiano.

Lo hizo desde la vicepresidencia de la Federación Médica Colombiana, una designación que le sirvió para denunciar las condiciones difíciles que soportó del personal de la salud.

Corcho, quien además es politóloga, fue controvertida. Habló de acabar con las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y hasta la criticaron por difundir noticias falsas en sus redes sociales.

Chocó en más de una oportunidad con el exministro de Salud Alejandro Gaviria, hoy en el Pacto Histórico. También con el ministro Fernando Ruiz.

Con ambos, las diferencias fueron por el modelo del sistema de salud en Colombia. A ella, por ejemplo, le gustaría un cambio en el sistema que acabe con la intermediación financiera, se fortalezca la red de hospitales públicos y se formalice el personal de salud, entre otros.

Por su parte, la designación de Cecilia López Montaño como ministra de Agricultura podría traducirse en un posible guiño del mandatario de izquierda hacia Ernesto Samper, uno de los expresidentes que rodeó y anunció públicamente su respaldo a la candidatura presidencial del Pacto Histórico. López fue ministra de Agricultura en el Gobierno Samper.

Aún así, López Montaño tiene su propio kilometraje en la vida pública. Ha sido ministra de Ambiente, directora de Planeación Nacional, senadora, embajadora de Colombia en los Países Bajos y directora del Programa de Empleo de la Cepal.

López Montaño es liberal, pero no hace parte del oficialismo del partido. Es más, desde los últimos años ha marcado distancia con el expresidente César Gaviria.

En días pasados, Petro también nombró en el gabinete a José Antonio Ocampo en el Ministerio de Hacienda, uno de los economistas más prestigiosos del país y con una larga trayectoria.

Por su parte, en el Ministerio de Cultura nombró a Patricia Ariza, una dramaturga, directora de teatro y poeta. Ella, durante las marchas del 28 de abril del 2021, divulgó una fotografía con una pancarta donde se leía: “La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas, la minga y la primera línea”.