“Racionamiento de tinto” en el MinJusticia de Eduardo Montealgre. Publicación se hizo viral

Una insólita denuncia se conoció en las últimas horas a través de la red social X, después de que el exedil de Chapinero, Germán Ricaurte, dio a conocer, con correos en mano. que había iniciado el “racionamiento de tinto” en el ministerio de Justicia, liderado por Eduardo Montealegre.

La curiosa publicación, que ya cuenta con más de 41.000 visualizaciones, tiene comentarios que critican el “enfoque innovador para bajar los gastos inútiles del gobierno”, destacaron la estrategia contra el “desperdicio” y hasta cuestionaron la “cantidad de cafeína que se consume en el sector justicia”.

Sólo se permitirá un tinto mañanero y otro para bajar el almuerzo. Con una taza medidora se controlará el estándar de 6 onzas.

La publicación de Ricaurte iba acompañada de un correo electrónico que envió la Secretaría General del Ministerio de Justicia, para informar que “con el propósito de mejorar la eficiencia con el uso de recursos institucionales (...) les informamos que a partir de la fecha se realizará un ajuste en el suministro de bebidas calientes”.

Acto seguido, les informaron a los funcionarios de esa cartera que “se entregará una taza de café o aromática en la mañana y una en la tarde, cada una de 6 onzas, como parte del servicio habitual”.

El exedil de Chapinero cuestionó la decisión, asegurando que con una “taza medidora” se controlaría el tamaño del pocillo café, que autorizaron desde la Secretaría General del Ministerio de Justicia.

Desde esa cartera, liderada por Eduardo Montealegre, explicaron que la situación se dio por un tema “estrictamente técnico y contractual”, pues el contrato para ese servicio se basa en la capacidad de consumo de ese momento, pero ahora “la demanda es mayor”.

“Por eso se gestionó una adición del 25%, el máximo permitido por el contrato marco. Sin embargo, ni con esa adición es suficiente para cubrir la necesidad actual”, explicaron desde el Ministerio.

Así mismo, informaron que mientras se concreta la firma del nuevo contrato que respondería a la capacidad real y actual, el Ministerio de Justicia entrará en racionamiento “temporal y controlado” de tinto.

En el correo que se informó la particular medida, también detallaron que buscan garantizar el servicio para que se mantenga continuo, ordenado y accesible para todos, evitando desperdicios y promoviendo consumo responsable.