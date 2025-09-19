Suscribirse

Nación

“Racionamiento de tinto” en el MinJusticia de Eduardo Montealgre. Publicación se hizo viral

Desde el Ministerio de Justicia explicaron que la situación se dio por una “demanda mayor” sobre el café que dan en esa entidad.

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025, 8:19 p. m.
Eduardo Montealegre Cafe
Eduardo Montealegre. Ministro de Justicia. Bogotá Junio 6 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Una insólita denuncia se conoció en las últimas horas a través de la red social X, después de que el exedil de Chapinero, Germán Ricaurte, dio a conocer, con correos en mano. que había iniciado el “racionamiento de tinto” en el ministerio de Justicia, liderado por Eduardo Montealegre.

La curiosa publicación, que ya cuenta con más de 41.000 visualizaciones, tiene comentarios que critican el “enfoque innovador para bajar los gastos inútiles del gobierno”, destacaron la estrategia contra el “desperdicio” y hasta cuestionaron la “cantidad de cafeína que se consume en el sector justicia”.

La publicación de Ricaurte iba acompañada de un correo electrónico que envió la Secretaría General del Ministerio de Justicia, para informar que “con el propósito de mejorar la eficiencia con el uso de recursos institucionales (...) les informamos que a partir de la fecha se realizará un ajuste en el suministro de bebidas calientes”.

Acto seguido, les informaron a los funcionarios de esa cartera que “se entregará una taza de café o aromática en la mañana y una en la tarde, cada una de 6 onzas, como parte del servicio habitual”.

Café - Tinto
Los funcionaros del Ministerio de Justicia solo podrán tomar dos tazas de 6 onzas c/u durante cada jornada laboral. | Foto: Getty Images

El exedil de Chapinero cuestionó la decisión, asegurando que con una “taza medidora” se controlaría el tamaño del pocillo café, que autorizaron desde la Secretaría General del Ministerio de Justicia.

Desde esa cartera, liderada por Eduardo Montealegre, explicaron que la situación se dio por un tema “estrictamente técnico y contractual”, pues el contrato para ese servicio se basa en la capacidad de consumo de ese momento, pero ahora “la demanda es mayor”.

Mientras el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó iniciativas para favorecer penalmente las organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico, las hectáreas cultivadas con hoja de coca aumentaron un 53 por ciento.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Por eso se gestionó una adición del 25%, el máximo permitido por el contrato marco. Sin embargo, ni con esa adición es suficiente para cubrir la necesidad actual”, explicaron desde el Ministerio.

Así mismo, informaron que mientras se concreta la firma del nuevo contrato que respondería a la capacidad real y actual, el Ministerio de Justicia entrará en racionamiento “temporal y controlado” de tinto.

En el correo que se informó la particular medida, también detallaron que buscan garantizar el servicio para que se mantenga continuo, ordenado y accesible para todos, evitando desperdicios y promoviendo consumo responsable.

“En la sede de Chapinero, piso 3, se encuentra disponible una máquina de autoservicio de café, para quienes deseen una bebida adicional durante la jornada laboral”, es otra de las recomendaciones en el documento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Escándalo en aeropuerto de Florida: CBP halla huesos humanos en equipaje y pasajero asegura que eran para rituales

2. ¿Se puede extender la estadía en Estados Unidos? Estos son los requisitos oficiales que debe tener en cuenta

3. La millonaria inversión de Estados Unidos en tierras venezolanas que pocos conocen

4. La obra que parecía interminable en Bogotá finalmente fue entregada por el alcalde Carlos Fernando Galán. Esto dijo el Concejo

5. Procuraduría pide explicación a la Secretaría de Educación de Bogotá, tras presunta discriminación a colegios públicos en un evento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Eduardo MontealegreMinisterio de JusticiacaféColombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.