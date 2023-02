Reconocido tiktoker fue atracado en Bogotá: “le dije a una policía y le valió cinco”

Las denuncias sobre la inseguridad de Bogotá siguen siendo frecuentes. Bajo diversas modalidades, los delincuentes siguen amedrentando a la ciudadanía, demostrando que las medidas adoptadas por el Distrito han resultado insuficientes para contener la problemática.

A través de la plataforma TikTok, el joven Josué Rodríguez, famoso por los videos de “cuánto cuesta tu outfit” narró los momentos de terror que vivió el pasado 14 de febrero, cuando dos sujetos lo intimidaron para que les entregara sus pertenencias.

Según relató, había salido de su universidad y se dirigía a la estación de TransMilenio de la calle 39. Durante el trayecto, un sujeto se le acercó y le pidió indicaciones, pues en ese momento aseguró que estaba perdido.

“Un hombre con una cámara se me acercó y me dijo que estaba perdido, que si conocía el parque (...). Me dijo que si yo vendía (marihuana) y le dije que no. Luego preguntó si conocía quién vendía y le dije que no”, resumió Rodríguez.

Posteriormente, el presunto delincuente se identificó como miembro de una supuesta organización llamada “las calaveras de las Américas” y manifestó que estaba “cuidando el sector”.

“Le dije: perro, todo bien, tengo afán (...) Cuando el man vio que yo como que me le iba a ir, llegó y me dijo ‘venga, espere le hago una pregunta, ¿qué es más rápido, una bala o usted?”, recordó el tiktoker.

Según relató Rodríguez, dos hombres lo intimidaron para que les entregara sus pertenencias. No contentos con ello, también le exigían las claves de sus cuentas. - Foto: Captura de pantalla TikTok itsjosuerodriguez

Como era de esperarse, esa pregunta dejó “frío” al joven Josué. En seguida, un segundo individuo se acercó para sumarse al atraco. De acuerdo con la descripción, se trató de un hombre alto y de piel oscura.

“Yo no les dije mi nombre en ningún momento y el man sacó un celular y dijo: ‘sí, acá estamos con Josué Rodríguez, que el no vende, que lo dejen sano’”, continuó.

Los sujetos siguieron intimidando al joven y le dijeron que los acompañara a la estación. A su vez, le preguntaron si tenía más de un millón de pesos en efectivo en ese momento, a los que Josué respondió que no; también le pidieron abrir sus cuentas bancarias.

Según narró Josué Rodríguez, los delincuentes lo abordaron cuando caminaba cerca del centro comercial Plaza 39. - Foto: Google Maps

Sin embargo, la negativa del joven hizo que los delincuentes se alteraran, le pidieron desbloquear su celular y que lo metiera en su propia maleta para proceder a entregarles todas sus pertenencias.

“Me pusieron dos opciones: la primera, bajar con mi maleta puesta dos cuadras sobre la 39 -ya estaba oscuro, eran como las 7:00 p.m., y la otra, que entrara a TransMilenio sin mi maleta. Les dije que bajáramos las dos cuadras, me asusté y les dije que regresáramos. Sabía que me iban a hacer algo”, narró Josué Rodríguez.

“Le valió cinco”

“Los manes me dijeron como ‘¿qué es lo más valioso que tiene?, la vida, y hoy solo se puede ir con una de las dos cosas, el celular o la vida”, fueron las palabras con que los delincuentes continuaron amenazando al joven.

A raíz del robo y la traumática experiencia, Josué terminó visiblemente afectado y llorando. Poco después, encontró a una policía y le dijo que lo habían robado, sin embargo, la respuesta le causó indignación.

“A la vieja le valió cinco, me ignoró y siguió caminando. Le dije: ‘oye, me acaban de robar’. Me dijo como ‘espérate un momento que estoy hablando por celular’”, manifestó Rodríguez.

Finalmente, el joven recomendó a sus seguidores que, si salen de sus lugares de estudio rumbo a una estación de TransMilenio, eviten andar solos, pues la seguridad en la capital atraviesa por un momento crítico. “La policía no hace nada, les vale huevo (...). Le dije llorando que me robaron y como si nada”, agregó.

“Si les dicen que si venden (droga), corran y no miren atrás”, concluyó.

Varios usuarios dijeron haber sido víctimas de atracos bajo la misma modalidad. - Foto: Capturas de pantalla tomada de TikTok itsjosuerodriguez

Varios usuarios de la plataforma comentaron el video, el cual acumula más de 760.000 reproducciones: “Pues es que el mejor consejo es no mire a nadie y siga en lo suyo, si lo paran de una no y siga caminando rápido”; “a mí el man me trató de atracar, el mismo man, en las bancas enfrente de la biblioteca, pero salí corriendo diciendo que llegó mi mamá y es brava”; “me pasó exactamente lo mismo. Mismas palabras y cuento, al fin salí corriendo, total que no me robaron nada”, dicen algunos de los apuntes hechos por los internautas.