Reforma pensional: Corte aplazó entrega de pruebas para que Congreso envíe actas de sesiones que subsanó trámite

La Corte Constitucional accedió a la prórroga que solicitó la Cámara de Representantes, para que se amplíe el tiempo de la entrega de las pruebas que soporten si se cumplió con la subsanación de la reforma pensional, después de que le identificaron un vicio en su primer paso por el Congreso de la República.

El documento firmado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de ese alto tribunal, detalla: “Acceder a la solicitud de prórroga presentada por el presidente de la Cámara de Representantes. En consecuencia, prorrogar el término establecido en el ordinal primero del auto de 25 de agosto de 2025 por tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la comunicación de la presente providencia”.

Dicha providencia se expidió el pasado 1 de septiembre, por lo que los tres días hábiles que tendría el Congreso de la República para enviar las pruebas pendientes, sería hasta este viernes 5 de septiembre.

Esta nueva solicitud se dio después de que el presidente de la Cámara de Representantes envió a la Corte, documentos y certificaciones de la Secretaría General, relacionados con las sesiones plenarias extraordinarias que se convocaron los días 27 y 28 de junio de este año, para subsanar los vicios de la reforma pensional.

Sin embargo, el congresista advirtió al magistrado Ibáñez Najar que las actas 256 y 257, correspondientes a dichas sesiones, aún no habían sido aprobadas por la Plenaria de la Cámara. En ese momento, el plazo para la entrega de pruebas se amplió otros tres días, pero con la muerte del precandidato Miguel Uribe Turbay, la agenda legislativa se canceló por una semana y el trámite quedó quieto.

Pero el pasado 29 de agosto, el presidente de la Cámara envió una nueva solicitud de prórroga para dar respuesta al requerimiento de pruebas del auto con fecha 25 de agosto, por el alto volumen de información.

A lo que la Corte respondió: “Las actas publicadas en la Gaceta del Congreso constituyen el medio oficial de publicidad y acreditación de los trámites legislativos. Las actas de las sesiones plenarias de los días 27 y 28 de junio de 2025 aún no han sido remitidas a esta Corte junto con la certificación de su aprobación y tales documentos son esenciales”.