Reforma pensional: piden recusar al conjuez de la Corte Constitucional, tras publicación de SEMANA

En su última edición, SEMANA demuestra los lazos de cercanía que existen entre Pablo Márquez, el conjuez de la reforma pensional que definirá la suerte de esta bandera del presidente Petro, y Miguel Polo, el magistrado elegido con la maquinaria del petrismo.

Tras la decisión que sacó de la discusión al magistrado Héctor Carvajal, Márquez fue nombrado para tomar su lugar en la votación, que quedó 4-4. Sin embargo, una foto ha generado suspicacias y evidenciaría que existe una estrecha relación entre Márquez y Polo.

La imagen fue tomada en el Mundial de Rusia 2018. Y se ve a ambos abrazados el estadio Kazán Arena, donde la selección Colombia jugó contra Polonia y ganó 3-0.

El abogado Germán Calderón España presentó a la Corte una recusación “contra el conjuez Dr. Pablo Márquez, elegido como tal para resolver la constitucionalidad de la reforma pensional, con los siguientes argumentos fácticos y jurídicos: 9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.”

El abogado cita el artículo de SEMANA en donde se asegura que “el país está a punto de conocer la decisión que tomarán los ocho magistrados de la Sala Plena y el conjuez de la Corte Constitucional sobre la demanda que interpuso la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional, por los vicios de trámite que se habrían dado durante su aprobación en la Cámara de Representantes”.