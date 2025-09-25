Suscribirse

Ricardo Roa le pone la cara a la investigación de la Procuraduría por multimillonario negocio de gas en Ecopetrol

El procurador Marcio Melgosa adelanta la inspección en las instalaciones de Ecopetrol.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 9:31 p. m.
Según la USO, si los niveles de producción de Ecopetrol caen, la empresa verá comprometida su viabilidad.
Ecopetrol | Foto: Guillermo Torres

Fuentes de la Procuraduría General de la Nación confirmaron que Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, atendió la inspección disciplinaria que adelantó el procurador Marcio Melgosa, en el marco de la investigación sobre el multimillonario negocio de gas en el que está involucrado un coronel retirado de la Policía Nacional.

SEMANA conoció un documento de tres páginas firmado por el procurador delegado para la Vigilancia de Función Pública, Marcio Melgosa, en el cual programó la inspección a Ecopetrol para este 25 de septiembre.

El motivo es la indagación sobre la gestión contractual para atender la demanda del mercado de gas.

El procurador Melgosa detalló que la visita “tiene por objeto recolectar toda la información necesaria para el ejercicio de la función preventiva sobre el asunto mencionado”.

En desarrollo...

