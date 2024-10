¿Robo o atentado? El extraño caso en Bogotá contra la presidenta de la Fundación Retorno a la Libertad, Nubia Perdomo

Nubia explicó que “tras el lanzamiento de Fashion Freedom (la pasarela de ropa hecha por privados de la libertad) en Bogotá fui a comer con mi nieta a la casa de una prima y cuando llegué había otro carro del que se bajaron dos tipos con revolver a pedirme que bajara la ventana. Abrieron la puerta y me jalonearon del pelo, me apuntaron con la pistola en la cara y contra la niña, que me dejaron muy asustada”.