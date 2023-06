Rodolfo Hernández buscará nuevamente la Gobernación de Santander, a pesar de la inhabilidad y el cáncer

El líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández Suárez, exalcalde de Bucaramanga, y quien fuera uno de los protagonistas de la última campaña presidencial, ha hecho pública, por primera vez, cómo ha enfrentado su batalla contra el cáncer de colon que padece. En una entrevista difundida a través de sus redes sociales, anunció que a pesar de su enfermedad, y la inhabilidad política que tiene, se va a postular para la Gobernación de Santander.

Durante la charla, Rodolfo Hernández afirmó encontrarse bien de salud, gracias a las recomendaciones médicas, las cuales le han exigido seguir una estricta dieta, en la que debe evitar todos los alimentos ácidos, así como aumentar la práctica de ejercicio físico.

Rodolfo Hernandez, habló sobre el cáncer de colon que padece. foto Guillermo Torres - Foto: Guillermo Torres

El exalcalde de la capital santandereana, reveló como fue que se enteró del padecimiento del cáncer de colon. Además, dio detalles de cómo fue el acompañamiento médico que ha recibido tras conocerse el diagnóstico.

“Me sentía como lleno, pero no con dolor grande, como lleno cuando usted come más de la cuenta, y no había comido (...) cuando trajeron el resultado me dieron, usted tiene anemia, ¿cómo así que anemia? Estoy gordo, cachetón y colorado. Me dijeron, usted está perdiendo glóbulos rojos, eso quiere decir que usted está sangrando internamente. ¿y qué es lo que me sangra? Dijo usted tiene úlcera, o cáncer; entonces me detectaron cáncer en el colon”.

El ingeniero Hernández aprovechó el espacio para revelar detalles de su tratamiento, que lo ha realizado en Bucaramanga y Bogotá. Pero, a pesar del duro diagnóstico, asegura que el cáncer no lo va a vencer, además, el diagnóstico se hizo a tiempo, por lo que podrá superarlo más fácilmente.

Dijo no tenerle miedo al cáncer, ni a la quimioterapia, que será el tratamiento para atender su padecimiento; no obstante, el excandidato presidencial aseguró que sus contradictores se están aprovechando para decir que se va a morir: “De aquí a que eso se desarrolle (el cáncer) pueden pasar 6, 7, 8, 10 años. (...) Todos los que están haciendo fiesta para que yo me les muera mañana, o pasado mañana, o antes de las elecciones más a fondo el ataque (...) ahora todos los políticos van a quedar mamando, pero mamando”. Además, expresó irónicamente que intensificaría su campaña política, dedicándole 20 horas al día durante tres meses.

Rodolfo Hernández aseguró que vuelve a las campañas políticas. ESTEBAN VEGA LA-ROTTA - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Hernández también reveló que se someterá a una cirugía en la cual se le extirparán los tumores y células que le generan el cáncer. Es por esto que le hizo una recomendación a todas las personas, para que vayan al médico y se realicen chequeos constantemente.

¡Todos esos politiqueros van a quedar mamando!



Acá lo pueden ver completo: https://t.co/mE4LXLN5dw pic.twitter.com/n6Y0YMwmu7 — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 19, 2023

No obstante, es consciente que cualquier cosa puede suceder, por eso, y como recomendación médica, aprovechará y disfrutará al máximo sus actividades, pues el tratamiento que al que se someterá será vitalicio, y en cualquier momento podría fallecer, “de aquí en adelante cualquier cosa es ganancia”.

Sin embargo, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, parece haber pasado por alto el hecho de estar inhabilitado por 14 años, debido a una sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación, por supuesta corrupción en la adjudicación de un contrato de la empresa Vitalogic, para implementar nuevas tecnologías en el manejo de residuos sólidos en Bucaramanga.

A pesar de la inhabilidad, Rodolfo Hernández ratificó su postulación a la Gobernación de Santander. ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

De hecho, en sus redes sociales aseguró que lo hecho por el Ministerio Público era un show mediático, para desviar otros problemas, como el caso de Armando Benedetti y Laura Sarabia.

Sorprende que yo no he sido oficialmente notificado de la “inhabilidad”. Pero la noticia salió hace una semana. Se volvió más importante el show que el fallo. ¿Será que tenían afán? 🧵… — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 5, 2023

Es importante mencionar que la última vez que se tuvo noticias de Rodolfo Hernández, fue cuando renunció al cargo de senador de la república dos meses después de asumirlo, luego de perder las elecciones presidenciales en 2022 ante el actual mandatario, Gustavo Petro. Esta sería su primera aparición pública en meses, además que marcaría el inicio de su campaña.