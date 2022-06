Rodolfo Hernández pidió aclaraciones al Tribunal Superior de Bogotá antes de acatar el fallo

El candidato alegó que muchos colombianos ya estaban votando a nivel mundial, además de que no se debería obligar a todo el país a ver un debate que solo pidieron “seis” personas.

Tras el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, el cual ordenó este miércoles 15 de junio que el candidato presidencial Rodolfo Hernández asistiera obligatoriamente a un debate contra su adversario, Gustavo Petro, antes de que se realizaran las elecciones de segunda vuelta, el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción emitió un documento dirigido al Tribunal pidiendo aclaraciones al órgano para “poder acatarlo dentro de los términos allí contenidos”.

Es de resaltar que el fallo del Tribunal se dio como respuesta a una tutela interpuesta por un grupo de ciudadanos que alegan la necesidad de que los colombianos puedan tomar una decisión “informada” este domingo 19 de junio.

Tras la tutela, el magistrado Iván Darío Zuluaga, de la sala Quinta del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó que se efectuara el debate entre los dos candidatos a la Presidencia a más tardar en las próximas 48 horas, con un espacio al aire de al menos 60 minutos, a través de la televisión pública, puntualmente, el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, según informó el órgano.

Ante este panorama, el ingeniero Rodolfo Hernández emitió un recurso dirigido al Tribunal en el que afirma que acatará el fallo y asistirá al debate que sea citado como lo obliga la ley, pero que espera que se le respondan una serie de aclaraciones que le surgen después de la decisión del magistrado.

Es de resaltar que, a pesar de que Hernández pidió la aclaración del fallo, y en dado caso que se impugne la decisión del órgano, el candidato a la Presidencia deberá dar cumplimiento a lo ordenado, y se destaca que aunque se dará trámite al recurso presentado, la fecha límite para llevar a cabo el debate no puede ser modificada, por lo que este se deberá realizar el 16 de junio.

La primera aclaración que pide el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción tiene que ver con la necesidad de que el debate sea transmitido por televisión nacional, aun cuando el fallo afirma que fue una decisión “rogada” por los ciudadanos que interpusieron la tutela, cuestionando si “es procedente obligar a millones de ciudadanos que no están de acuerdo con la citada tutela a soportar las consecuencias de una decisión judicial relacionada con la política”.

Ante esto, el candidato expone que se debería dar cumplimiento a la tutela y presentar el debate solamente a los ciudadanos que interpusieron el recurso, y no obligar al resto de colombianos que, posiblemente, no estarían de acuerdo con la decisión del fallo o lo pedido en la tutela.

“Lo lógico es entender que única y exclusivamente los efectos del fallo se deben cumplir para proteger el derecho que ellos, los seis (6) accionantes, consideran vulnerados. Aceptar lo contrario sería volver los fallos de una tutela obligatorios para quienes no comparten sus razones, porque no fueron parte, lo cual de por sí comporta una evidente y flagrante violación del derecho fundamental al debido proceso. En estricto derecho, el debate ordenado sería entre los candidatos y los seis tutelantes”, sentenció Hernández.

La segunda aclaración que pide el candidato presidencial se dio en torno a los términos, reglas y condiciones que tendría el debate, alegando que no se les debía obligar ponerse de acuerdo entre aspirantes para lograr concretar la cita y la reglamentación del debate, ya que esto podría llegar a ser una ardua tarea que no llegaría a acuerdos.

“Si alguno de los candidatos no acepta las reglas que el otro quiere imponer por cualquier consideración política, porque de lo que se va a discutir es de temas políticos, incurre en desacato o simplemente no pasa nada. Forzar a que los candidatos se pongan de acuerdo en temas políticos es lo más parecido a una dictadura que no estoy dispuesto a aceptar, aun a costa de mi propia libertad”, argumentó el exalcalde de Bucaramanga sobre el fallo del magistrado.

Continuando en este mismo sentido, se alegó sobre el derecho que tenían los candidatos a participar en debates presidenciales, sin que estos fueran un “deber” o una obligación para continuar con su aspiración, recalcando que esta acotación se había hecho en el fallo del Tribunal.

Y añadió que Gustavo Petro, en su momento, había decidido no participar en debates, por lo que si el candidato del Pacto Histórico, ahora, indicara que no asistiría al programado por obligatoriedad del órgano, entonces, Hernández cuestionó que también podría incurrir en un desacato a la ley.

“Derecho que ejerció el mencionado candidato (Petro) según sus conveniencias políticas y en un evidente contrasentido impone un deber de asistir a los debates del mismo candidato que hace menos de dos meses decidió por sí y ante sí no concurrir a los mismos”, se expresó en el recurso dirigido al Tribunal.

Y por último, la tercera aclaración que pidió el candidato tiene que ver con la campaña política en medio de las elecciones, insistiendo en que las votaciones ya comenzaron en varios países y que colombianos en todo el mundo ya están ejerciendo su derecho al sufragio, por lo que emitir un debate justo en medio de este proceso podría ir en contra del calendario electoral.

“Es un hecho notorio que el día de las elecciones ya comenzó con las votaciones en el mundo (...) pues según lo establecido en el calendario electoral ya iniciaron las elecciones para los colombianos en el exterior, situación que va en contravía con lo resuelto en el numeral segundo, cuya motivación se arrima en lo dispuesto por la Resolución No. 2969 del 1.° de junio de 2021, y el artículo 23 de la Ley 996 de 20052″, puntualizó en el recurso.

Así entonces, el ingeniero Rodolfo Hernández recalcó que no se les debería obligar a ir a un debate presidencial en las condiciones mencionadas, ya que además, al ser segunda vuelta, los ciudadanos ya habrían votado, por lo que debido a la campaña electoral de las primeras votaciones se habrían informado sobre los programas de campaña de los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño.

“Es lógico pensar que del resultado electoral, obtenido en la primera vuelta, los ciudadanos aptos para votar conocieron por todos los medios de información, virtual, presencial y demás tipo de publicidad, las premisas con la que cada candidato erige su programa que ha conquistado la decisión voluntaria”, concluyó.