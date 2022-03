Rodolfo Hernández se reunió con Cossio y fijan plan para proteger animales

Yéferson Cossio se convirtió en tendencia en las diferentes redes sociales en noviembre pasado debido a que divulgó la cifra que pagó en impuestos en su última declaración de renta.

Ante estas revelaciones, Rodolfo Hernández invitó al antioqueño a que se uniera a su campaña presidencial para llegar a la Casa de Nariño en 2022. “El problema es que los colombianos estamos eligiendo ladrones de administradores públicos”, precisó.

El influenciador, no obstante, rechazó su invitación y enfatizó que varios políticos lo habían buscado para que los ayudara a buscar votantes, sobre todo en la población juvenil.

“Esta es mi respuesta a Rodolfo Hernández, a quien felicito por su movimiento. A mí me gustaría mucho creer lo que todos me dicen, combatir la corrupción, que nos unamos y todo ese tipo de cosas. Qué más quisiera yo, pero no soy un vendido”, aseguró Cossio en aquel momento.

Pese a esta negativa, el exalcalde de Bucaramanga lo siguió buscando insistentemente y antes de Navidad compartió con todos su seguidores que por fin logró reunirse con el creador de contenidos, quien lo recibió en su casa.

“Me vine hasta Medellín para cuadrar mi próximo reto de 2022 con Yéferson Cossio”, escribió Hernández en las redes sociales, donde publicó algunas fotos del encuentro.

Esta semana, tras varios meses de conversaciones, el candidato presidencial se volvió a reunir con Cossio en la capital santandereana. Asimismo, señaló que el objetivo de la reunión era consolidar su alianza para proteger a los animales en el país.

Mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram, el empresario colombiano aprovechó el momento para publicar una fotografía junto al reconocido influenciador, que no se ha pronunciado hasta el momento con respecto a esta charla.

“Junto a Yéferson Cossio: ‘La protección de nuestras mascotas es la protección de la vida’”, escribió el exalcalde de Bucaramanga para acompañar la imagen, que recibió cientos de comentarios.

Cabe recordar que una de las condiciones que puso el antioqueño para reunirse por primera vez con Rodolfo Hernández era que se comprometiera a ayudarlo con su fundación de animales.

El creador de contenidos reveló recientemente que cambió de nacionalidad. Sin embargo, puntualizó que por el momento no abandonará el país y explicó que perdió mucho dinero debido a esta decisión.

“Sí, ya no soy ciudadano colombiano y no les voy a decir qué nacionalidad tengo ahora. Tampoco soy residente tributario en Colombia”, precisó.

Posteriormente, agregó: “Me encanta Barcelona. La idea de este viaje inicialmente era que íbamos a vivir aquí. Teníamos todo listo, pero cancelé la mudanza. Yo amo vivir en Medellín y decidí quedarme en el país hasta diciembre”.

El influenciador también manifestó hace unas semanas en su cuenta personal de Instagram que este año tendrá que pagar cerca de 3.700 millones de pesos de declaración de renta.

“Les cuento que después de haber cerrado el año contable tengo que pagar 3.700 millones de declaración de renta. Ahora qué dirán esas personas que me dijeron que yo me quejaba mucho”, concluyó Yéferson Cossio.