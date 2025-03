Salud Hernández-Mora recorrió el Catatumbo y vio cómo se libra la guerra entre las disidencias de las Farc y el ELN: “Uno nunca ha conocido la paz”

“Que se sienten y vuelvan a lo de antes, si los dos luchan por la misma revolución, que hablen y dejen de echarse bala”, señala un comerciante que, al igual que el resto de entrevistados, pide no ser identificado. Aunque en su barrio de Tibú, situado en el extrarradio, el dominio correspondía a las Farc, como casi todo el casco urbano, no se metían con los del ELN. Lo demuestra la profusión de grafitis de dicha guerrilla en muchas paredes, junto al símbolo de identidad de las Farc: postes y troncos pintados de naranja y verde, con las iniciales JR, que corresponden a los cabecillas alias John Mechas y alias Richard.

“Es una guerra absurda, los guerrilleros no saben por qué pelean los de arriba”, me dice una colaboradora del ELN, ya alejada de su organización porque no quería morir por una causa que no comprende. Explica que en esos pueblos de tan intenso control guerrillero a veces no puedes ser neutral, máxime si tienes algún ser querido en uno de los dos grupos, como ocurre en incontables familias. “Le preguntan a uno: usted es agua o es aceite, y a mí me tocó del lado del ELN”, admite.