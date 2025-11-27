A través del Decreto 1278 de 2025, el presidente Gustavo Petro ordenó el ascenso de varios brigadieres generales al grado de mayor general.

En el listado no figura el general Federico Mejía, quien hace unas semanas había sido tenido en cuenta para el ascenso.

El general Federico Mejía usó un helicóptero del Ejército para liberar a un traficante de cocaína en el Cauca. | Foto: SEMANA

Sobre el general Mejía, SEMANA reveló un expediente oculto según el cual él habría ordenado liberar a un traficante de cocaína con la droga decomisada y para ello habría usado un helicóptero del Ejército.

El expediente Mejía

En la denuncia conocida por SEMANA, un coronel bajo el mando de Mejía relató a la Fiscalía que: “el comando del Cecau coordinó una aeronave (helicóptero) con la Davaa (División de Asalto Aéreo) que se encontraba en Cali para reintegrar al sujeto en la vereda El Diamante en las mismas condiciones en las que se capturó, incluso con el material incautado”.

Los generales Juan Miguel Huertas y Federico Mejía, tienen en crisis al Ejército por sus escándalos. | Foto: SEMANA

Añade el documento: “Se llevó al capturado desde el corregimiento de El Plateado hasta la ciudad de Popayán, en el Cauca, con el fin de presentarlo ante la Fiscalía”.

SEMANA también había revelado las presuntas alianzas de militares del Cauca con las disidencias de las Farc y lo que serían grupos paramilitares.

De acuerdo con las denuncias conocidas por SEMANA, la Operación Perseo, de la que el general Mejía fue el cerebro, habría contado con apoyo de la Segunda Marquetalia para poder llegar al Cañón del Micay.

En otro capítulo, SEMANA reveló videos de militares patrullando con hombres de civil armados en una región del Cauca, lo que generó alarma en diferentes sectores políticos.

Las imágenes revolvieron las aterradoras escenas del pasado cuando grupos paramilitares de las AUC realizaban patrullajes conjuntos con el Ejército en varias regiones del país para combatir a las Farc.

Coronel (r) José Luis Esparza e Íngrid Betancourt. | Foto: Campaña Íngrid Betancourt

Dentro del decreto de ascenso de oficiales, otro hecho que llamó la atención fue el caso del coronel José Luis Esparza, cerebro de la operación Jaque donde fue rescatada Ingrid Betancourt.