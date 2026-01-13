Se conoce el supuesto motivo por el que cinco jóvenes fueron asesinados a sangre fría en Maicao, La Guajira

Sigue la consternación en la ciudad de Maicao, en La Guajira, por el asesinato a sangre fría de cinco jóvenes. Todo ocurrió durante la noche del pasado viernes, 9 de enero.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Víctor Manuel Jurado Maza, de 32 años; Eider Enrique Cantillo Melo, de 33; Jean Carlos Meza Estrada, de 27 años; Alex Alfonso Mendoza Ávila, de 25; y Janer Luis Bustamante Martínez, de 23 años.

El hecho está siendo investigado por las autoridades. Foto: Getty Images

Según las primeras informaciones, el hecho se presentó cuando estas personas se encontraba en un estadero del barrio Altos de Parrantial. Hasta allí, llegaron sujetos armados y los acribillaron.

En las últimas horas, se conoció el supuesto motivo por el que se habría desencadenado esta masacre, que ya está siendo investigada por las autoridades. Todo fue confirmado por el secretario de Gobierno de Maicao, Alain Andrioly.

Masacre en Maicao: hombres armados asesinaron a cinco personas; esto se sabe

El funcionario habló con el diario El Tiempo y precisó que, de acuerdo con los relatos de los familiares de las víctimas, los jóvenes se encontraban departiendo tranquilamente y unos sujetos llegaron hasta el sitio para ordenarles que se fueran.

“Llegaron al lugar pasadas las 10:00 de la noche del pasado 9 de enero y ordenaron entregar los celulares y pidieron que todos se acostaran”, indicó.

Tras esto, el establecimiento fue cerrado y tres de los ciudadanos que estaban allí se fueron a sus viviendas. Sin embargo, los demás hicieron caso omiso a la instrucción: “El resto decidió continuar ingiriendo licor a la vuelta del lugar”.

Pasaron algunos minutos y los hombres que habían dado la orden se percataron de que todos no la obedecieron. Por eso, al parecer, volvieron a la zona y comenzaron a disparar de maneraindiscriminada,a matando a los cinco jóvenes que estaban allí.

Granadas sin explotar, casas destruidas y desolación: así se vive la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo

De acuerdo con las primeras investigaciones, detrás de esta masacre estarían integrantes de las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

De hecho, el temor ha crecido en la población por la publicación de un video horas después del ataque y en el que unos sujetos aseguran que llegaron para hacer “limpieza social” y cuidar a los habitantes de esta zona.

Por el momento, las investigaciones se adelantan para esclarecer en su totalidad lo ocurrido en esta masacre, las motivaciones de los cinco homicidios e identificar a los asesinos.