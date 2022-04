“Se pretende construir acuerdos politiqueros con corruptos”: John Milton Rodríguez critica ‘perdón social’ de Petro

El candidato a la Presidencia John Milton Rodríguez cuestionó fuertemente la idea que tiene a Petro en el ojo del huracán.

Dijo que su propósito sería que los corruptos y ladrones de cuello blanco queden libres. “No podemos hablar de perdón social cuando lo que se pretende es construir acuerdos politiqueros con corruptos condenados que están en una cárcel en Colombia”, señaló el candidato de Colombia Justa Libres.

Agregó que lo que se debería hacer es construir con los colombianos “honestos y trabajadores”. “En las plazas, en las calles, con las mipymes, con las etnias, con las comunidades vulnerables de este país. Así se construye un proyecto serio para sacar a Colombia adelante”, comentó Rodríguez.

No hay que confundir el perdón social con la impunidad para los corruptos condenados y en prisión. Construyamos con los colombianos honestos desde las regiones. #JohnMiltonPresidenteVa #ElLiderQueNecesitaColombia #Reflexionemos pic.twitter.com/yualiMpBRs — John Milton Rodríguez (@JohnMiltonR_) April 13, 2022

El pastor cristiano agregó que “no se puede hablar de perdón social, se tiene que hablar, en este caso, que promueven algunos, de impunidad politiquera corrupta para llegar al poder como sea. No todo vale, necesitamos ser íntegros y honestos para llegar a la Presidencia de Colombia y garantizar que le servimos a todos los colombianos”, aseguró el candidato.

La propuesta de perdón social que sacó a relucir Petro en las últimas horas ha generado todo un revuelo político, especialmente luego de que el candidato reconociera que su hermano Juan Fernando Petro se reunió con Iván Moreno en la cárcel La Picota, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, uno de los mayores desfalcos en la historia de la ciudad.

Otros candidatos presidenciales han cuestionado la propuesta de Petro, diciendo que buscaría sacar a los corruptos de la cárcel.

Federico Gutiérrez también cuestionó a Petro por reconocer que su hermano se reunió con Moreno en la cárcel. “¿Cómo es que Petro sigue creyendo que se va a comer de cuento a todo el mundo. Petro si vas a mentirle a la gente de frente, como lo haces siempre, que al menos no sea en Semana Santa”, cuestionó Gutiérrez.

Dijo que el hermano de Petro es “socio político” de Iván Moreno. “Vos decir que están hablando de perdón. ¿Será más bien que lo van a absolver a cambio de votos? Así vas a hacer con todos los corruptos que te rodean?”, cuestionó Fico.

Otro de los que se pronunció fuertemente contra Petro fue Enrique Gómez, quien le pidió revelar a Petro “si tiene pensado indultar a otros delincuentes”. El candidato de Salvación Nacional propuso que haya una reforma a la justicia.

“El señor de las bolsas manda a la cárcel a su hermano a negociar con parapolíticos y corruptos que se robaron hasta los manteles en Bogotá. ¿Por un ‘perdón social’? O ¿Amnistía para lograr apoyos delincuenciales? ¿Dónde están los entes de control? De adorno”, comentó Gómez.

Ingrid Betancourt aseguró que esa idea de Petro es lo que ella ha llamado un “pacto con el diablo”. “Ir a las cárceles a proponer impunidad a cambio de votos, ¿Qué más descomposición moral que esa?”, cuestionó Betancourt.

Propone que lo que se debería hacer es lo contrario, enviar un mensaje claro a los que delinquen. “Aquellos que se roban esos recursos no solamente tienen que ir a la cárcel, no solamente tienen que devolver lo que se han robado, sino que adicionalmente tienen que tener una sanción que los empobrezca y que por lo tanto conlleve una sanción social no un perdón”, comentó la candidata de Oxígeno Verde.

Sergio Fajardo también se pronunció. Dijo que hasta ahora se enteró de que Juan Fernando Petro se reunió en La Picota con Iván Moreno para hablar de ese “perdón social”.

“Carreta, están buscando votos con corruptos”, comentó Fajardo sobre esa reunión. Aprovechó para cuestionar a Federico Gutiérrez por congregar distintos sectores alrededor de él.

“Yo nunca lo he hecho ni lo haré porque la corrupción hay que enfrentarla todos los días a todas horas”, aseguró Fajardo.