John Milton Rodríguez, con aval presidencial en medio de división en su partido cristiano

El pasado 10 de marzo, la Sala de Consultas y Servicio Civil del Consejo de Estado le emitió la certificación presidencial a John Milton Rodríguez. Esto, después que el senador del movimiento Colombia Justa Libres presentara todos los certificados de calidades constitucionales para la inscripción de su candidatura a la Presidencia.

El documento, firmado por los magistrados Ana María Charry, Édgar González, María del Pilar Bahamón, Óscar Darío Amaya y Reina Carolina Solorzano, ya le fue notificado a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al partido político Colombia Justa Libres.

Sin embargo, no todo es felicidad en las toldas del movimiento cristiano. Desde hace varios meses se registró una fractura que parece no tener solución. El presidente del mismo partido, Ricardo Arias, ha sostenido que la convención nacional que eligió a Rodríguez como candidato presidencial no fue legítima.

Debido a esto, presentó una demanda ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el fin de suspender dicha elección. El organismo avaló sus argumentos y, con siete votos a favor, determinó que la convención no había tenido el visto bueno de la cúpula del partido, por lo que, en el papel, la candidatura de John Milton Rodríguez es ilegal.

Ya el dirigente político anunció que presentará su caso ante instancias internacionales, entre ellas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si las acciones las radicó ante el CNE y la misma Registraduría Nacional para mantener su candidatura.

Pese al fallo del CNE, el pasado viernes 11 de marzo, John Milton inscribió su candidatura ante la Registraduría. En el evento presentó a Sandra de las Lajas, exdirectora de planeación en el Valle del Cauca, como su fórmula vicepresidencial. “Jesucristo está conmigo”.

“Es la ilusión de que, por primera vez, nosotros como pueblo de fe cristiana, tengamos un presidente”, aseguró Rodríguez.

La pelea en Colombia Justa Libres

Los dos representantes más visibles del partido Colombia Justa Libres han protagonizado una pelea pocas veces vista en el interior de un partido político en Colombia. Ricardo Arias, presidente de movimiento cristiano, ha calificado como una autoproclamación la candidatura de John Milton, el senador más votado del movimiento.

La pelea ha llegado a tal punto que Arias ha presentado varias demandas en las que pide que se anule la elección de Rodríguez como senador y se le decrete la pérdida de investidura, esto con el fin que no se pueda postular a cargos de elección popular nunca más en su vida.

Todo esto al considerar que no es un representante idóneo del partido ni de los valores que representan. En medio de la discusión las palabras y acusaciones se fueron tornando más graves, hasta el punto que Arias señaló a Rodríguez de tener una “desbordada codicia que debería controlar”. Frente a esto, el senador aseguró que estos señalamientos son “berrinches y pataletas con las que trata de deslegitimar la dignidad de nuestro partido”.

Para Rodríguez, en su contra existe una persecución política y jurídica, hecho por el cual anunció la presentación de varias acciones judiciales para que se le reconozca como el candidato a la Presidencia de Justa y Libres. “Están violando y desconociendo mis derechos políticos. Esto no puede hacer carrera en Colombia y por eso llevaré hasta las instancias últimas en todos los temas jurídicos tanto a nivel nacional como a nivel internacional”.