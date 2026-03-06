Nación

Se reactiva la construcción del Museo de Memoria de Colombia: duró tres años en pausa

Las entidades involucradas adelantaron que la obra podría entregarse este mismo año o, a más tardar, a inicios del 2027.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 10:33 p. m.
Se retomó la construcción del Museo de Memoria de Colombia
Se retomó la construcción del Museo de Memoria de Colombia Foto: Imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica

Tras tres años de suspensión y con un avance físico del 78 %, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) confirmó la reanudación de las labores de construcción del Museo de Memoria de Colombia. El anuncio oficial se realizó este jueves 5 de marzo, mediante una presentación conjunta con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Para garantizar la finalización de la fase II de esta infraestructura, el Gobierno nacional aprobó una adición presupuestal cercana a los 38.000 millones de pesos.

La institución indicó que la edificación constituye “uno de los proyectos más significativos para honrar a las víctimas y conocer la historia del conflicto armado interno que ha marcado a Colombia durante más de setenta y cinco años”.

Se retomó la construcción del Museo de Memoria de Colombia - Imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica
El Consorcio Memorial asume la terminación del Museo de Memoria Foto: Imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica

En esa línea, el ente estatal añadió que, con la culminación de los trabajos, “la memoria de las víctimas tendrá un espacio permanente en el corazón de la Nación”.

De igual manera, se estableció que las instalaciones funcionarán como “un lugar abierto a la ciudadanía donde las generaciones presentes y futuras puedan escuchar sus voces, reconocer lo ocurrido y dignificar a quienes han resistido a la violencia”.

El pronunciamiento del CNMH concluyó señalando que el recinto “se proyecta como un espacio de encuentro público donde el país podrá reconocer su historia y reafirmar que la verdad, la memoria y la dignidad de las víctimas tienen un lugar irrenunciable en la vida democrática de la Nación”.

Según los registros técnicos, la fecha de entrega original de la obra estaba fijada para octubre de 2022. No obstante, los trabajos se detuvieron cuando “se reportaron deficiencias en la calidad del concreto y desplazamientos en los aceros que no cumplían con la normativa sismorresistente (NSR10)”.

Se retomó la construcción del Museo de Memoria de Colombia - Imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica
El Gobierno inyectó $38.000 millones más para destrabar la obra del Museo de Memoria Foto: Imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica

Además de las alertas estructurales, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también había emitió una medida cautelar “sobre el guion museológico, lo que impide definir qué historias del conflicto se contarán”.

Por su parte, la Contraloría General de la República había adelantado una serie de auditorías sobre la ejecución de los recursos asignados. En su informe, el ente de control había advertido tres hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor total de 12.998 millones de pesos.

Con la reanudación formal de las obras civiles y la inyección del nuevo capital, las entidades estatales proyectan la inauguración del museo entre finales del año 2026 e inicios de 2027.

