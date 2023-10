¿Por qué renunció el director del Museo de la Memoria con tan solo cinco meses en el cargo?

Arias Valencia reclamó también porque con la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro las cosas siguieron igual dentro del Museo de la Memoria: “Yo esperaba que en el gobierno del cambio, esos funcionarios que no están funcionando pudieran dar un paso al costado, pero no lo hicieron y siguen camuflados como camaleones, imposibilitando las transformaciones que tanto necesitamos en el país y sobre todo las víctimas del conflicto”.

Diferencias con la directora del Centro de Memoria Histórica

“A María le agradezco la posibilidad que me ofreció de estar en el CNMH y en la dirección nacional del Museo, pero cuando uno se encuentra que la dirección escucha más a estas voces que vienen de gobiernos pasados y no a estas voces que venimos del gobierno del cambio por las víctimas, pues se dificulta más el trabajo”, agregó Arias.

El Museo de la Memoria en Bogotá es un ‘elefante blanco’

Como si fuera poco, a principios de este año se conoció un revelador informe entregado por Ana María Trujillo, quien fue la directora encargada del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el cual advertía que la edificación presenta graves fallas estructurales, dado que el concreto instalado no cumple con las características de calidad. No obstante, frente a este tema, la ANIM advierte que no es cierto e indica que no está en riesgo la integridad de los futuros ocupantes o de la ciudadanía.