Sebastián Guanumen, uno de los protagonistas de los ‘petrovideos’, denuncia amenazas de muerte

En su cuenta de Twitter, Sebastián Guanumen, uno de los estrategas digitales más polémicos durante la reciente campaña presidencial, hizo una denuncia en la que señala que su vida y la de su familia está en peligro desde que se conocieron los ‘petrovideos’ en el mes de junio.

En los ‘petrovideos’ quedó en evidencia que los métodos y directrices de Guanumen no eran tan éticos como pregonaba en múltiples conferencias y artículos, que dictó y escribió para importantes universidades del país. Daba indicaciones a su equipo de mentir y exagerar información para afectar a los contradictores del hoy electo presidente Gustavo Petro.

“Durante las últimas semanas he recibido amenazas de muerte en redes sociales, por llamadas y WhatsApp. Desde que las interceptaciones ilegales (chuzadas) a la campaña de @petrogustavo se publicaron, mi vida y la de mi familia han estado en riesgo”, escribió en uno de los mensajes con los que abrió un hilo para entregar detalles de lo sucedido.

Además, anexó algunos de los mensajes amenazantes, en los que se identifican claros mensajes de resentimiento: “Lindo el guerrillero urbano, el otro es exguerrillero. Perro... todo en la vida se paga. Terrorista”. Otros dan datos exactos de dónde podrían encontrarlo.

“Mensajes como estos, amenazándome, me llegan casi a diario. Lo más complicado es que las agresiones ya pasaron de las redes sociales a las calles. A tal punto que publicaron la dirección donde vivía anteriormente”, dijo Sebastián Guanumen. Además, aseguró que teme por las acciones que pueden tomar quienes se han tomado el trabajo, de presuntamente seguirlo.

Durante las últimas dos semanas, que lleva apoyando el empalme del presidente electo Gustavo Petro, manifiesta que ha identificado a dos personas que lo siguen “de manera sigilosa en mis recorridos, al salir y llegar a mi residencia”. Guanumen argumenta que todo esto es producto de la exposición que ha tenido en medios tras la publicación de las grabaciones que hicieron llegar sus denunciantes a las salas de redacción.

“Debido al perfilamiento y excesiva exposición de la que fui objeto en algunos medios, personas desconocidas me identifican y se me han acercado en la calle a amenazarme de manera directa y contundente. Esto ha sucedido en Bogotá y otras ciudades”, dijo textualmente.

Sebastián Guanumen manifestó que, por parte del Estado, no tiene ningún tipo de seguridad y que, pese a que ha tomado medidas de autoprotección, teme que la historia dolorosa que hace unos años tuvo que afrontar su familia se repita. “Hace unos años en Bogotá un sicario asesinó a mi tío, quien trabajaba como abogado en casos de familia y Derechos Humanos, y quien también era militante de los procesos políticos alternativos”, escribió en Twitter.

La estrategia de campaña de Sebastián Guanumen

Durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, una de las directrices que dio Sebastián Guanumen como estratega digital y que salió a la luz gracias a los ‘petrovideos’ fue la de crear piezas para redes sociales fáciles de difundir y consumir, como memes, en los que se tomen “rumores” y hasta mentiras sobre Fico Gutiérrez.

Pedía que estas piezas relacionaran al candidato presidencial con el narcotráfico, con una mala gerencia en Medellín y condenar los apoyos que recibía. En un momento, propone pintarlo como una “marioneta”. Esa demanda particular quedó evidenciada en un mensaje que él mismo publicó y que llamó “el titiriFico”, el cual pidió replicar.

En las grabaciones, Guanumen le dice a su equipo que no solo se debe atacar a Fico en esos frentes, sino también en su “estética, su vida personal” y hasta “su vida política”. Les dice que dejen volar su imaginación y, si es necesario, exageren la información para afectarlo.

Además, en uno de los ‘petrovideos’ el estratega digital de la campaña de Gustavo Petro reconoce que el comportamiento que tendrán para posicionar al candidato puede ser antiético.

“El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque, y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética, pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”, aseguró Guanumen.