Las autoridades lanzaron una gran operación contra las finanzas ilegales del ELN en Arauca, Amazonas, Norte de Santander y Bogotá.

La acción judicial, policial y militar deja hasta el momento seis personas capturadas, según informaron fuentes judiciales. La acción está dirigida, de acuerdo con la misión de trabajo, contra el frente de guerra oriental del ELN.

Las tropas, los policías y los agentes del CTI de la Fiscalía se desplegaron de manera simultánea en Saravena, Fortúl, Arauquita, y otras regiones del país con el fin de atacar las finanzas ilegales de la guerrilla.

Hasta el momento, reportaron las fuentes, han sido capturadas seis personas, quienes serían presuntos testaferros de la guerrilla, que tenía como misión ocultar los bienes adquiridos por ELN producto de las rentas de secuestros, extorsiones, narcotráfico, entre otras actividades criminales.

Dentro del inventario ilegal se habrían identificado cerca de 70 bienes, 35 sociedades económicas y 40 vehículos que habrían sido adquiridos de manera ilegal.