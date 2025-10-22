Suscribirse

Nación

Seis capturados deja megaoperación de la fuerza pública contra finanzas ilegales del ELN en Bogotá y tres departamentos

Cerca de 70 bienes fueron intervenidos por las autoridades judiciales, militares y policía.

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 6:50 p. m.
“Algunas unidades han adecuado en sus campamentos una especie de búnkeres de cemento para protegerse de rastreos satelitales o aviones con sensores”.
Las autoridades atacaron las finanzas del grupo ilegal. | Foto: FAFP

Las autoridades lanzaron una gran operación contra las finanzas ilegales del ELN en Arauca, Amazonas, Norte de Santander y Bogotá.

La acción judicial, policial y militar deja hasta el momento seis personas capturadas, según informaron fuentes judiciales. La acción está dirigida, de acuerdo con la misión de trabajo, contra el frente de guerra oriental del ELN.

Las tropas, los policías y los agentes del CTI de la Fiscalía se desplegaron de manera simultánea en Saravena, Fortúl, Arauquita, y otras regiones del país con el fin de atacar las finanzas ilegales de la guerrilla.

Hasta el momento, reportaron las fuentes, han sido capturadas seis personas, quienes serían presuntos testaferros de la guerrilla, que tenía como misión ocultar los bienes adquiridos por ELN producto de las rentas de secuestros, extorsiones, narcotráfico, entre otras actividades criminales.

Dentro del inventario ilegal se habrían identificado cerca de 70 bienes, 35 sociedades económicas y 40 vehículos que habrían sido adquiridos de manera ilegal.

Las propiedades hasta el momento producto de la operación judicial están fincas, empresas de telecomunicaciones, transportadoras, ganadería, autopartes, parqueaderos, entre otros.

